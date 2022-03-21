AKP Edirne Milletvekili Aksal: Bir karış bile boş yer bırakmayın, her yere ayçiçeği ekin

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Önümüzdeki süreçte özellikle ayçiçeği ekiminde Ukrayna ve Rusya’da bazı sıkıntılar olacak. Onun için daha bir önem kazanıyor, Türkiye’de ayçiçeği ekimi. Edirneli çiftçilerimize, üreticilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ne olur, bir karış bile boş ver bırakmayın, her yere ayçiçeği ekin. Önümüzdeki dönemde ürününüz değerli olacaktır” dedi.

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Aksal, şunları söyledi:

“Dünya kimsenin öngöremediği bir dönemden geçiyor. Pandemi bazı aksaklık ve lojistik sıkıntılara neden oldu. Tam pandemi bitti derken Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Türkiye hem buğday hem ayçiçeğinde Ukrayna ve Rusya’dan ciddi derecede alım yapıyordu. Önümüzdeki süreçte özellikle ayçiçeği ekiminde Ukrayna ve Rusya’da bazı sıkıntılar olacak. Onun için daha bir önem kazanıyor, Türkiye’de ayçiçeği ekimi. Biz her zaman söyledik, pandemi sürecinde de söyledik üreticilerimize, ‘siz üretmeye devam edin, biz sizin yanınızda olacağız’ dedik.

Nihayetinde gerçekten; üreticimizi, çiftçimizi, vatandaşımızı, enflasyona, artan maliyetlere ezdirmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bunu ayçiçeği için de yapacağız. Ben buradan Edirneli çiftçilerimize, üreticilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ne olur, bir karış bile boş ver bırakmayın. Ve Edirne’de, önümüzde ayçiçeği sezonu yaklaşıyor, artık buğday için bu çağrı belki geç; her yere ayçiçeği ekin. Önümüzdeki dönemde ürününüz değerli olacaktır. Biz çiftçimizi, üreticimizi bugüne kadar nasıl ezdirmediysek bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte üretmek çok önemli.

Biz Bakana Trakya’da Edirne’de sulanabilir arazilerin arttırılması için talepte bulunduk. Desteklemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızla hem MKYK’da yaptığımız görüşmede hem Bakanımızın ihtiyaçları iletmesi sonucu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız, sulama yatırımlarına daha çok kaynak aktarılacağı ve daha çok arazinin sulanabileceğini açıkladı. Hiç şüphesiz Edirne'de bundan payını alacaktır. Tamamlanmış, bitmek üzere olan Hamzadere barajı var. İnşallah 2023 yılına kadar Hamzadere Barajı’nın bütün sulama kanallarını tamamlamayı planlıyoruz. Çakmak Barajı’nın birinci kısmını tamamlayacağız. Kapalı sistem sulama projeleriyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Enez yamaç arazileri sulama projesi var. Çömlekköy Barajı yatırım programına girmişti. Bu yıl ihalesini yapmayı planlıyoruz. Trakya’da Edirne’de arazimiz var. Verimli topraklarımız var, suyumuz var. İnşallah hızlı şekilde topraklarıyla suyla buluşturarak üretimi de arttırarak üreticimizin çiftçimizin gelirini arttıracağız." (ANKA)