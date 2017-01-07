AKP, Ecevit dönemi üzerinden anayasa için ‘açık oylamayı’ konuşuyor

TBMM 9 Ocak’tan itibaren partili cumhurbaşkanlığı ile tek kişinin elinde toplandığı yetkileri öngören başkanlık sistemi görüşmeleri öncesinde milletvekillerinin zaptı rapt altına almak isteyen AKP’de ‘açık oylama’ ısıtılmaya başladı.

Kulislerde, açık oylamaya ilişkin taleplerin bazı milletvekilleri tarafından Başbakan Binali Yıldırım’la yapılan toplantıda dile getirildiği belirtildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamalarında AKP’liler bugün de tartışması yürüyen oy kullanmışlardı.

Turan: Mesele açık ya da gizli değil!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında 9 Ocak değerlendirmesi yaptı. Görüşmelerin takriben 15 gün içerisinde tamamlanmasını düşündüklerini anlatan Turan, “Meclisin kararının 330'dan fazla olması halinde, milletimize bu paketi götürerek bu paketin milletin takdirine sunulmasını öngörüyoruz. Dönüp arkaya baktığımızda sonuç ne olursa olsun hiçbir partinin, vekilin utanacağı, mahcup olacağı görüntüler olmaz” dedi.

2000 yılındaki anayasa değişikliği oylamasında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in oyunu açık attığına ilişkin gazete haberine göstererek açık oylama değerlendirmesi yapan Turan, “Mesele açık ya da gizli değil. Milletvekili iradesinin sandığa yansımasıdır. Meclis Başkanlığı gerekli tedbirleri alacaktır, kutular, pullar, kapalı mekanlar hepsi hazırlanacaktır ve vekiller kendi tercihlerini kendileri değerlendirecektir” dedi.

Turan’ın sözleri şöyle:

“AK Parti veya diğer partilerin grup kararı alma yetkileri Anayasa’ya göre yok. Biz, 316 AK Parti vekili olarak bu teklifi beraber verdik, hep beraber bu teklifin arkasındayız. Ben imza atarak, bu teklife evet diyerek kendi oyumu açık etmiş durumdayım. O yüzden yeni bir macera varmış gibi birtakım atraksiyonlara gerek yok. Herkes oyunu istediği gibi kullanabilir, mesele iradenin sandığa yansımasıdır. Bu benim konum değil, Meclis Başkanının konusu, İç tüzüğün konusu."

Kulislerde AKP'deki firenin artabileceği söyleniyor. ByLock kullandığı iddia edilen milletvekillerinin anayasa konusunda ikna edilmediği öne sürülüyor.

AKP yönetiminin fireleri önlemek için açık oylama baskısı yaptığı da iddia ediliyor.