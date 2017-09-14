AKP dosyalarını iade eden Topbaş: Yarın bu meclis de sorgulanır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Belediye Meclisi'nde CHP'nin muhalefetine karşın AKP grubunun oylarıyla kabul edilen 5 imar dosyasını meclise iade etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Dosyaların iadesi ile ilgili 'evet doğrudur' yanıtını veren Topbaş, "Dosyalarda bazı eksiklikler ve hatalar var. Bir teknik adam ve mimar olarak gözden geçirdiğimde bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu meclis de sorgulanır. Bunu gözlemledim, imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek" dedi.

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Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşme imza törenine katılan Topbaş, İstanbul’da günde 17 bin 500 ton toplandığını belirterek, "2020’de hizmete almayı planladığımız bu tesis, günlük 3 bin ton kapasiteli ve çevreye hiçbir şekilde kirlilik vermeyecek, yaktığı çöpten 1,5 milyon kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa yakasının günlük çöpünün yüzde 25’ini burada bertaraf etmiş olacağız. Sera gazlarını ortadan kaldıracak tesisin çatısında güneş panelleri bulunuyor. Bir taraftan çöpü bertaraf ederken elektrik enerjisi üreten ve yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımını ortadan kaldıracak olan müthiş bir çevre projesi. 2 milyar 638 milyon lira maliyetli bu tesis kenti kurtaracak dev bir proje, basit bir iş değil" diye konuştu.

"Veto olarak değerlendirmek doğru değil"

Topbaş, törende gazetecilerin, İBB Meclisi’nde AKP'nin çoğunluk oylarıyla kabul edilen ve CHP'nin muhalefet ettiği 5 imar dosyasının 'AKP’ye veto' olarak yorumlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Topbaş, "Teknik adam olmam sebebiyle bir başka hassasiyet göstermekteyim. ‘Veto’ olarak değerlendirmek doğru değil. ‘Tekrar görüşülmek üzere iade etmek’ daha doğru. Evet, doğrudur. 5 dosyanın tekrar gözden geçirilmesi için Meclis’e iade ettim" dedi.

Daha önce de Yedikule Bostanları ve bazı imar dosyalarını iade ettiğini hatırlatan Topbaş, "Dosyalarda bazı eksiklikler ve hatalar var. Bir teknik adam ve mimar olarak gözden geçirdiğimde bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu meclis de sorgulanır. Bunu gözlemledim, imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek" dedi.

“Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok”

CHP’nin demagoji yaptığını, ‘dumanlı bir ortam çıkartmaya’ çalıştığı söyleyen Topbaş, “Yanlışları hatırlattıklarında değerlendiririz. Ama ‘her şey kötü’, ‘her şey yanlış’, ‘25 yıldan beri İstanbul'da bulunuyorlar, ne yaptılar ki’ denildiği taktirde cevap dahi verilmez. Dikkate alınmaz. Zaten yurttaşlarımız dikkate almadıkları için şu anda muhalefetin ana bölümünde seyredip duruyorlar” diyerek CHP’yi eleştirdi.

Topbaş sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz. Bu partinin kurucuları arasında sayılırım. İlk Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde bu adımlar atıldı. O dönemden beri bunun içindeyim. Yıllardan beri siyasi hayatım var. Hep bu ülkenin geleceği için çalıştık, hak ettiği yere taşınması konusunda kendimizi ortaya koyduk. Kendi iş hayatımızda göstermediğimiz gayreti sorumluluk alanlarımızda göstermeye çalıştık."