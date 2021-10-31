AKP döneminde İETT'nin bozulan otobüslerini Albayrak Grubu çekmiş

AKP döneminde İBB'ye bağlı İETT'nin bozulan belediye otobüsleri için Albayrak Grubu'ndan çekici kiralanmış. Albayrak Grubu'na bu iş için 10 yılda 20 milyon TL ödenmiş.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT'nin bozulan otobüslerinin iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu tarafından çekildiği ortaya çıktı. İETT, Albayrak Grubu'na “Yol Yardım-Çekici ve Çekici-Kurtarıcı Aracı Kiralama” ihaleleriyle 10 yılda 20 milyon TL ödedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İETT Genel Müdürlüğü, 2010, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında İETT yönetim ve denetiminde bulunan hatlarda hizmet veren otobüslere her türlü müdahale için (arıza, kaza, hasar, yoldan çıkma, vb.) “Yol Yardım-Çekici ve Çekici-Kurtarıcı Aracı Kiralama” adı altında ihaleler düzenledi. Bu ihaleleri Albayrak Grubu’na ait Platform Turizm Şirketi ile Sistemli Dağıtım Şirketi aldı. İETT dört ayrı çekici kiralama ihalesiyle Albayrak Grubu’na bağlı bu iki şirkete toplam 20 milyon 35 bin TL ödedi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019’da yerel seçimlerin ardından mazbatasını 17 Nisan 2019 tarihinde almıştı. Albayrak Grubu da İETT de son aldığı son çekici kiralama ihalesini, İmamoğlu mazbatasını almadan yaklaşık iki hafta önce, yani 3 Nisan 2019 tarihinde aldı. İETT’den aldığı son çekici kiralama ihalesine tek başına katılan Albayrak Grubu’na bağlı Sistemli Dağıtım Hizmetleri’ne 2 milyon 759 bin TL ödendi.