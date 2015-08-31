AKP Diyarbakır İl Başkanı: 1 Kasım'ın telafisi olmayacak

7 Haziran Genel Seçimleri sonrası Meclis'e giren partilerin hükümeti kurmak için sayısal çoğunluğu sağlayamaması ve yapılan koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimler için AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, "1 Kasım’da beşikteki bebekten, kocamış nineye kadar, herkesin sesini duyarak, gayret etmemeleri ve AK Parti’nin tek başına iktidarını sağlayamamaları durumunda Türkiye'yi sıkıntılı günler bekleyecek" dedi. Akar, 1 Kasım’ın telafisinin olmayacağının altını çizmek istediğini kaydetti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Ağustos ayı danışma toplantısı yapıldı. Bir otelin, konferans salonunda yapılan toplantıya, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, eski Bakan Mehdi Eker, İl Başkanı Muhammed Dara Akar, AKP Diyarbakır eski milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Akar yaptı.

Akar, 7 Haziran’ı telafi etme imkanı ve fırsatının önlerinde durduğunu belirterek, ancak 1 Kasım’ın telafisinin olmayacağının altını çizmek istediğini kaydetti. 1 Kasım’da beşikteki bebekten, kocamış nineye kadar, herkesin sesini duyarak, gayret etmemeleri ve AK Parti’nin tek başına iktidarını sağlayamamaları durumunda Türkiye’yi sıkıntılı yılların bekleyeceğine dikkat çeken Akar, “Mesele AK Parti’nin başarısı meselesi değil. Bu ülkenin çağdaş, medeni ve demokratik standartlara yükselmiş, insan hakları standartları yükselmiş her bir ferdinin onurla, izzetle ve eşitçe yaşadığı bir ülkeyi mi beraber inşa edeceğiz, yoksa maazallah hiç hiç temenni etmiyorum ama o riski de konuşmamız lazım, komşu ülkelerdeki sıkıntıları mı yaşayacağız. Bu kararı biz bugün vereceğiz arkadaşlar” dedi.