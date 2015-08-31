T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Diyarbakır İl Başkanı: 1 Kasım'ın telafisi olmayacak

Diyarbakır AKP İl Başkanı Muhammed Dara Akar: AK Parti tek başına iktidarı sağlayamazsa Türkiye'yi sıkıntılı günler bekleyecek

31 Ağustos 2015 16:43

7 Haziran Genel Seçimleri sonrası Meclis'e giren partilerin hükümeti kurmak için sayısal çoğunluğu sağlayamaması ve yapılan koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimler için AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, "1 Kasım’da beşikteki bebekten, kocamış nineye kadar, herkesin sesini duyarak, gayret etmemeleri ve AK Parti’nin tek başına iktidarını sağlayamamaları durumunda Türkiye'yi sıkıntılı günler bekleyecek" dedi. Akar, 1 Kasım’ın telafisinin olmayacağının altını çizmek istediğini kaydetti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Ağustos ayı danışma toplantısı yapıldı. Bir otelin, konferans salonunda yapılan toplantıya, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, eski Bakan Mehdi Eker, İl Başkanı Muhammed Dara Akar, AKP Diyarbakır eski milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Akar yaptı. 

Akar, 7 Haziran’ı telafi etme imkanı ve fırsatının önlerinde durduğunu belirterek, ancak 1 Kasım’ın telafisinin olmayacağının altını çizmek istediğini kaydetti. 1 Kasım’da beşikteki bebekten, kocamış nineye kadar, herkesin sesini duyarak, gayret etmemeleri ve AK Parti’nin tek başına iktidarını sağlayamamaları durumunda Türkiye’yi sıkıntılı yılların bekleyeceğine dikkat çeken Akar, “Mesele AK Parti’nin başarısı meselesi değil. Bu ülkenin çağdaş, medeni ve demokratik standartlara yükselmiş, insan hakları standartları yükselmiş her bir ferdinin onurla, izzetle ve eşitçe yaşadığı bir ülkeyi mi beraber inşa edeceğiz, yoksa maazallah hiç hiç temenni etmiyorum ama o riski de konuşmamız lazım, komşu ülkelerdeki sıkıntıları mı yaşayacağız. Bu kararı biz bugün vereceğiz arkadaşlar” dedi.

ETİKETLER

akpdiyarbakırhaber1 kasım7 hazirantekrar seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24