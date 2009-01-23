AKP Diyarbakır adayı 'yolsuzluk davası'nda

Baydemir'in rakibi Arzu oldu

Cemal Subaşı / Tempo24

Neden Arzu tercih edildi?

Adı operasyonla anıldı

Dava hala sürüyor

“Kutbettin Arzu’yu aradık”

Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerden biri de Diyarbakır. İktidar partisi AKP ‘mutlaka istiyorum’ diyor. Buna karşın mevcut başkan Osman Baydemir “Burası kaledir” yanıtı veriyor. Kıyasıya bir mücadele söz konusu.Başbakan, yerel seçimlerde Diyarbakır adayı olarak Milletvekili Kutbettin Arzu’da karar kıldı. Peki, neden Arzu? Diğer isimleri nasıl geride bıraktı?Son günlerde iki isim öne çıkıyordu: Diyarbakır Milletvekilleri İhsan Arslan, Kutbettin Arzu ve Abdurrahman Kurt.AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, Abdurrahman Kurt’un adaylığına destek veriyordu. Erdoğan’ın ise İhsan Arslan’a sıcak baktığı haberleri geliyordu. Ancak Tarım Bakanı Mehdi Eker’in devreye girmesi üzerine Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu’nun isminde karar kılındı. Erdoğan’ın bu kararı almasında Arzu’nun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmasının de etkisi bulunuyor. Ancak birkaç gün önce Arzu, Diyarbakır’da ilk yenilgisini almış, Oda Başkanlığını DP İl Başkanı Galip Ensarioğlu’na devretmek zorunda kalmıştı.Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu'nun adı daha önce kamu ihalelerinde yolsuzluk iddialarıyla Türkiye'nin 10 ilini kapsayan bir operasyonda anılmıştı. Operasyonun ardından 60 müteahhit hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak’ iddiası ile dava açılırken, iddianamede Kutbettin Arzu'nun sanıklar ile yaptığı telefon görüşmelerine de yer verilmişti.2008 yılı başlarında İstanbul, Konya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Urfa, Şırnak ve Batman'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 60 müteahhit hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Sanıklar arasında Fazilet Partisi Diyarbakır eski İl Başkanı ve Bağlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Elbey ile kapatılan Refah Partisi Diyarbakır eski milletvekili Ferit Bora'nın oğlu Suat Bora bulunuyor. Hazırlanan iddianamede yer alan telefon konuşmalarında AKP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu'nun ihale komisyon başkanı iken, yapılan ihaleler nedeniyle adının geçmesi dikkat çekti. İlk duruşması 28 Kasım 2008'de görülen dava halen sürerken, iddianamede örgüt liderlerinden olmakla suçlanan tutuklu sanık Veysi Gönder'in, sanıklardan Şahap Akçadağ ile yaptığı telefon konuşmasında Kutbettin Arzu'nun da adı geçti. Veysi Gönder'in bu telefon konuşmasına ise şöyle yer verildi:“Beni dinle, telefonda görüştük yanıma geldi. Dedim abi listeyi alırsam müteahhitlerle görüşür hallederim. Konuşalım anlaşalım, aramızda şahit de var. Dedim ki yüzde 50, yüzde 50. Tamam beraberiz dedi, Kutbettin Arzu'yu aradık, gittik yazıhanesine. Bu işte senin parmağın var mı dedim. Yok dedi. Başka bir adamı aradım, yani hepsini hallettim. Zaten biz yeterlilik almışız, birinci sensin, ikinci benim. 15 puan fark var. 15 puan 1 trilyondur. 27 atsa iş bizdedir. Ya düşün yani sen kırımını niye 47 kırıyorsun? Ben ona dedim yüzde 30'un üzerinde kırmam. Ben sana komisyon başkanı Beşir Yılmaz'ın telefonunu vereyim. Kutbettin Arzu'yu ara. Onlar komisyon başkanıydılar. Keşfi hazırlayan insanlardır. Bak Karadeniz’e 42 milyon Karayolları ödüyor, sana veriyor 20 milyon. 22 milyon zarar var orada. 3 trilyon bazalt taşın döşemesi tutuyor. Kirve 600-700 milyar zarardayım, yemin ederim 1 trilyon zararın var."Yine Arzu'nun adının geçtiği dosyada müteahhitlerin telefon konuşmalarındaki tehditler de yer aldı. İddianamede sanıklardan Muhittin Emin Temoçin'in çete liderleri olduğu ileri sürülen Mehmet Işıklı ile yaptığı telefon görüşmesinde, mağdur olarak adları geçen İstanbul Kağıthane'de oturan Yüksel Fırat A. ve Murat A. kardeşlerin nasıl tehdit edildiği anlatıldı. Emin Temoçin'in, örgüt lideri Mehmet Işıklı ile bu konuda yaptığı telefon görüşmesi şöyle:“Yarın sabah ordasın. Kağıthane ihalesi için. Bingöllü Kemal beni aradı, 'abi seni arayacak' dedi. Dedim 'oğlum size iş yok'. Bu işe benimle Akif Özçelik girdik. Siz o paramızı niye vermediniz. Abi onun dosyası hazır ona sallayacağız, keleş koyacağız, Kağıthane’de yapıştıracağız. Kim için alıyor ş...siz.”