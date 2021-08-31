Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 30 Temmuz 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı ithalat kararnamesine değindiği bugünkü yazısında, CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, “Türkiye orman yangınlarıyla uğraşırken AKP yandaşları için ithalat kararnamesi yayınladı. Sıfır gümrükle Bosna Hersek'ten binlerce ton kırmızı et, balık, un, ayçiçeği ithal edilecek. AKP, Diyanet İşleri'nin açıklamasıyla deniz ürünlerinin haram mı helal mı olduğunu tartıştırırken, Bosna Hersek'ten domuz, eşek, at sakatatlarının ithaline izin verdi. Diyecekler ki ‘Hayır onları ithal etmeyeceğiz” sözlerine yer verdi.

Bosna Hersek kararnamesinin perde arkasını anlatan CHP’li Gaytancıoğlu, “Ciğerlerimiz yanıyorken, milletçe her saat kahrolup üzüntü içinde iken, 30 Temmuz 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı ithalat kararnamesi ile Türkiye, Bosna-Hersek menşeli 12 bin ton sığır, domuz, at, eşek, koyun ve keçi etlerinin taze ve dondurulmuş bölümleri ve sakatatlarını sıfır gümrük vergisi ile ithal edecek. Yine bin ton horoz ve tavuk dondurulmuş ve parçalanmış etleri ile 85 bin ton buğday unu, 75 bin ton ayçiçeği tohumu, 5 bin ton tereyağı ithalatı sıfır gümrük vergisi ile yapılabilecek” dedi.

“AKP, Bosna Hersek'e yardımcı olmak için ithalat yaptığını söylüyor ama işin aslı öyle değil”

“Peki ithalat listenizde neden domuz, eşek, at sakatatları var? Hasat zamanı sıfır gümrükle ayçiçeği ithalatı ne iştir?” sorusunu gündeme getiren Gaytancıoğlu şöyle devam etti:

“AKP son yıllarda Bosna Hersek'e yardımcı olmak için ithalat yaptığını söylüyor. Ama işin aslı öyle değil. Bu kadar hayvan Bosna Hersek'te yok. Hayvanlar yine Sirbistan'dan, Macaristan'dan Bosna Hersek'e oradan bize gelecek. Arada AKP'nin yandaşları kazanacak. İthal edilen bu etlerde daha önce zararlı bakterilere rastlanmıştı. Denetimlerinin nasıl yapıldığı konusunda ciddi şüpheler var. Özellikle kesim yerlerinin İslami usullere uygun olmadığına dair duyumlar geliyor. Bütün bunları yapan AKP, diğer yandan topluma deniz ürünlerinin haram olup olmadığını tartıştırıyor.

Ekleyelim: Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ithalat kararnamesinde sadece Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tarife kontenjan miktarları yazıyor, hayvansal ürünler ya da bitkisel ürünlerin neler olduğu ya da hangi ürünler olduğu bile yazmıyor.”

"Bosna-Hersek'e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kim ya da kimler için çıktı?"

"Kararnameyi okuyunca anlamıyorsunuz… GTİP'e bakınca hiç anlamıyorsunuz… Çünkü sadece rakamlar var!" diyen Erkin, "Ancak… O rakamların karşılığını okuyunca… Diyanet İşler Başkanlığı, midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin ‘helal olmadığını' açıklamıştı. Peki domuz eti helal mi? Bosna-Hersek'e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kim ya da kimler için çıktı?" sorularını gündeme getirdi.

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