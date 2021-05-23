AKP'den yeni yargı paketi hazırlığı: 15 yaşından küçük çocuğu olan anneler hapse girmeyecek

AKP, 11 maddelik yeni yargı paketini Meclis'e sunmak için hazırlanıyor. Cezaevlerinde görüntülü konuşmanın kaydedilmesi, mahpuslara e- posta ile haberleşme hakkı ve 15 yaşından küçük çocuğu olan, cezası 10 yıldan az anneler cezaevine girmemesi paketin içinde yer alıyor.

AKP, iki ayrı yargı paketi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu paketlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis’e geleceğini açıkladığı 4. yargı paketi. Buna göre, icra daireleri aracılığıyla çocuk teslimi uygulamasına son verilecek. Ayrımcılık ve nefret suçu için TCK’da yeni düzenleme yapılacak.

Düzenlemede, eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

‘Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık’ ilkeleri doğrultusunda, katalog suçlar daraltılacak. İstinaf ceza dairelerine bozma yetkisi verilecek.

Görüşmeler kayıt altına alınacak

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP’de bir başka hazırlık da infaz yasası ile ilgili. 11 maddelik infaz paketi çalışmalarında da sona geldi. Pakette yer alan en önemli iki madde, mahpusların görüntülü konuşmalarının kaydedilmesi ve elektronik posta ile haberleşme hakkı verilmesi. Paketteki bazı başlıklar şöyle:

- Ceza infaz kurumlarındaki izleme kurullarının raporları Kamu Denetçiliği’ne ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na da gönderilecek

- Cezasını çeken ya da koşullu salıverilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilecek.

- 15 yaşından küçük çocuğu olan anneler cezaevine girmeyebilecek. Çocuğun babasının ölmüş olması ya da cezaevinde olması durumunda annenin de işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girmesi önlenecek. İnfazı ileri bir tarihe ertelenecek. Bu düzenleme 10 yıldan az ceza alan mahkumlar için geçerli olacak. Ayrıca bu durum, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsayacak.

- İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan, cezaevi nakillerinde ödeme gücü olmayanların ücretini devlet karşılayacak.