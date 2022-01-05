AKP'den yasa teklifi: Merkez Bankası'nda yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek

AKP'nin Meclis’e sunduğu teklife göre Merkez Bankası'nda yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

Teklifin birinci maddesinde yer alan düzenlemeye göre Merkez Bankası Kanunu’nun “Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkileri” başlıklı 40. maddesine “banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz” bendi eklenecek.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; teklifte söz konusu düzenlemenin gerekçesi, “Madde ile merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen diğer merkez bankalarının Banka nezdinde para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilmemesi amaçlanmaktadır” sözleriyle açıklandı.



Merkez Bankası Kanunu’na eklenmek istenen bu düzenleme soru işaretlerine yol açtı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın toplantısında yapılmak istenen değişikliğe dikkat çekerek, “Bu düzenlemeyi hangi ülke, neden istedi? Veya neyin karşılığında istedi?” diye sordu.

SkanHDP Milletvekili Garo Paylan da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada düzenlemeyi “skandal” olarak nitelendirdi.

Paylan, hükümetin Katar'a, Azerbaycan'a, en son "düşman" görülen Birleşik Arap Emirlikleri'ne "el avuç açtığını" söyledi, bunun karşılığında söz konusu ülkelerin “Bak, benim paramın haczedilme riski var, haczedilmemesi için yasa çıkar" demesi üzerine bu düzenlemenin Meclis’e sunulduğunu iddia etti.