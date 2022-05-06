AKP'den Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyondur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı çağrının ardından bugün bakanlığa gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AKP Sözcüsü Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir. Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.

Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır...Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."

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