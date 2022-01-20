AKP’den Meral Akşener’e "Öcalan" yanıtı: Siyasi iftiradan başka bir şey değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek” açıklamasının ardından, “Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın” diyerek tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

"İyi Parti Genel Başkanı Sn. Akşener’in partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez" diyen Çelik, “Sayın Akşener'in 'terörist başının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik devamında da, "Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir." dedi.

"Asılsız iddialar yaymak sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar"

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"İyi Parti Genel Başkanı Sn. Akşener’in partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez. Terörist başının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sn Akşener’in 'terörist başının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."