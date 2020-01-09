AKP'den kamu personeline 'özel' güvenlik soruşturmasında geri adım

Devlette göreve başlayacaklar için yapılacak güvenlik soruşturmalarına ilişkin tartışılan yeni düzenlemeden geri adım atılabilir. AKP Genel Merkezi'nde yapılan toplantılarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak olanlar hariç kamunun diğer birimlerinde çalışacaklarla ilgili mevcut sistemin korunması ve yeni bir güvenlik soruşturmasına gerek olmadığı görüşü öne çıktı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'de geçen hafta yapılan toplantıda güvenlik soruşturmalarındaki verilerin somut gerekçelere dayandırılması görüşülmüştü. İkinci bir toplantıda ise TSK'da görev alacaklar hariç, kamunun diğer birimlerinde çalışacaklarla ilgili mevcut sistemin devam ettirilmesi görüşü öne çıktı.

Toplantıda güvenlik soruşturması yerine arşiv taraması yapılması, bunun da devlet memurlarının işe alınmasına ilişkin mevcut yasaya taşınması ele alındı. Yasada yer alan “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” tarafından yapılacak araştırma ifadesinin de “oluşturulan tek bir merkezden yapılması” şeklinde düzenlenmesi önerildi.

Her iki toplantıda oluşan bu alternatiflerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıya sunulacağı ve orada alınacak karara göre gerekirse yeni bir düzenleme yapılmasından tamamen vazgeçilebileceği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturmasına ilişkin yapılan düzenlemeyi, 29 Kasım 2019’da iptal etmişti. Hükümet de, mahkemenin bazı uyarılarını dikkate alarak yaptığı yeni düzenlemeyi TBMM’ye göndermişti. Bu düzenleme yapılmadan önce kamu görevine atanmak için aranan şartlar içinde, güvenlik soruşturması koşulu yoktu.