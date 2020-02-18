AKP'den istifa eden bazı isimler Babacan'ın partisine katılacak iddiası

AKP'den istifa eden bazı isimlerin, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacağı iddia edildi.

AKP’den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan Babacan, Kasım ayında yaptığı açıklamada, yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, teşkilatlanma aşamasının bunun ardından geleceğini söylemişti.

"Parti için son rötuşlar kaldı"

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynaktan biri, "Planlanan takvim biraz sarktı ama sorun olduğundan değil, her şey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık lansman hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı" dedi.

AKP'den istifa eden isimler de katılacak

Babacan’ın genel başkan olacağını kaydeden diğer kaynak ise, "Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı’na verilir. En fazla Mart ayının başı olur" dedi.



Aynı kaynak, AKP’den istifa eden bazı isimlerin partide olacağını ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

Öte yandan Karar Gazetesi’ne söyleşi veren 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Babacan’ı desteklediğini belirtti.

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