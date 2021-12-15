AKP'den gençlik raporu: Muhalefetin yaptığı Z kuşağı tanımlamasını doğru bulmuyoruz, ilk defa oy kullanacak seçmenin tercihi yine AK Parti’dir

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan analizde, ‘Z kuşağı’ tanımlamasının Batı ile gereğinden fazla bir kültürel bağ geliştiren çevreler tarafından yapıldığı savunuldu. Bunun siyasi ayağının CHP ve HDP tarafından oluşturulduğu iddia edilen analizde, muhalefetin dayattığı profillerin hiçbirinin bilimsel verilere dayanmadığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a daha önce sunulan araştırmada, muhalefetin Z kuşağı tanımlamasıyla gençleri belli bir kalıba sokmayı amaçlandığı ve bu yolla siyasetlerine alet ettikleri savunuldu.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; analizde şu tespitler yapıldı:

"Z Kuşağı diyerek genelledikleri yaş grubundaki gençlerimiz, teknolojinin tesiri altında oldukları kadar, içerisinde bulunduğumuz toplumun değer yargılarıyla yetişen, onlarla bağlı bir kuşaktır. Sosyal medyada kullanıcıların ilişki biçimine, algoritmanın neyi öne çıkaracağına karar veren teknik yapılar bulunması sebebiyle görünürlüğü fazla olan yoğun etkileşimli içerikler, gençlerin ekseriyetini yansıtan gerçeklikler değildir. Bu sebeple Z kuşağı başlığı altında sosyal medyada gerçekleştirilen gençlik profili dayatmasını kabul etmiyoruz.

Muhalif siyasetçiler Z kuşağı tanımlaması ile kalıplaştırdıkları gençlik profili ile Cumhurbaşkanı’mızı karşı karşıya getirme stratejisini izliyorlar. Yapılan anketler gösteriyor ki, ilk defa oy kullanacak seçmenin tercihi yine AK Parti’dir. Muhalefetin ‘ailesinden kopuk, millî ve manevi değerlerinden uzaklaşmış’ gibi yansıtmaya çalıştığı ve bu yolla üzerinden yapay bir AK Parti karşıtlığı algısını zihinlerde oluşturmaya tanımladığı gençler, 15 Temmuz’da millî menfaatleri koruma noktasındaki duruşunu çok net sergilemişti.

Türkiye’de özellikle gençlerimizi kendi siyasi istikametleri doğrultusunda istismar etmeye çalışan muhalif siyasilerin yaptığı Z kuşağı tanımlamasını doğru bulmuyor ve kesinlikle onaylamıyoruz. Mevcut Z kuşağı tanımlamaları hakikati yansıtmış olsaydı muhalif olarak öne çıkarılan isimlere gençlerimiz tarafından yoğun bir teveccüh gösterilirdi. Bunun böyle olmadığını, gençlerimize ulaşmak için sergilenen gülünç siyasi hamlelerden, sosyal medyada başkalarının yerine utanmamıza yol açan bazı paylaşımlardan görebiliyoruz."