AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi'nin eski borçları nedeniyle banka hesaplarına haciz kondu: Bazı işçiler bu ay maaş alamayabilir

AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi’nin; maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz koyuldu. Bazı belediye işçileri, haciz nedeniyle bu bayram ikramiyesini alamadı. Maaş hesabına koyulan haciz kaldırılmaması durumunda belediye çalışanlarının bir kısmının bu ay maaş alamayabileceği belirtiliyor.

AKP döneminden kalma 63 milyon lira alacağı olan bir şirketin başvurusu üzerine pandemi sürecinde Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü icra takibi başlattı. Belediye Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu'na göre “haczedilemez” olan belediyenin; “Vergi Hesabı, Şartlı ve Şartsız Bağış Hesapları, OGS Hesabı, Avukatlık Ücreti Hesabı, Maaş Hesabı, Yapı Denetim Hesabı, Kamulaştırma Blokeli Hesap, 6306 Kanun İmar Hesabı, Teminat Hesabı Kamuya Tahsisli İller Bankası Payı Hesabı, İkramiye Hesabı”na haciz konuldu.

Esenyurt Belediyesi'nin icra takibinin durdurulması talebiyle yaptığı başvuru, 30 Temmuz tarihinde reddedildi. Belediyenin avukatları da ret kararının ve hacizlerin kaldırılması için 5 Ağustos 2020 tarihinde Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu. Belediye adına yapılan başvuruda, kanunun açık hükmüne rağmen belediyenin ayrım gözetmeksiniz hesaplarının tümünün haczedildiği belirtildi.

OGS hesabı haczedildi

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, belediye işçilerine ödenmesi gereken bayram ikramiyesinin bulunduğu hesabın haczedilmesi nedeniyle 50 belediye işçisine bayram ikramiyesi ödemesinin engellendiği belirtildi. Belediyenin maaş, SGK, elektrik, su doğalgaz gibi kurumsal ödemelerinin yapıldığı hesaba haciz konulmasının hukuksuzluğuna vurgu yapıldı. OGS Hesabı'nın haczedilmesiyle de kamu hizmetinin yürütülmesinin engellendiği, bu hesabın haczi ile idarenin araçları ile her OGS geçişinde ödeme yapılamadığından ceza alacağı vurgulandı.

Başvuruda; belediyenin bir kamu kurumu olduğu dikkate alınmadan tüm hesaplarının haczedildiği, kurumun çıkmaza sokulduğu, kamu hizmetini görmesinin engellendiği kaydedildi. Belediyenin çalışanlarına maaş ödemesi dahi yapamayacak hale getirildiğine dikkat çekildi ve haciz kararlarının kaldırılması istendi. Yasa ile haczedilemeyeceği açık olan hesaplardaki haciz kaldırılmazsa belediyenin yanı sıra bu hesaplarda hak sahibi olan yapı denetim kuruluşlarının, avukatların, kamulaştırma dosyaları davaları ve kentsel dönüşümden yararlanan vatandaşların da zarar göreceği vurgulandı. İdarenin telafi edilemez zarara uğrayacağı göz önüne alınarak öncelikle tedbir kararı verilmesi talep edildi.