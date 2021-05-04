AKP'den Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin ilk açıklama: Bizim de yazım sürecimiz bitmek üzere

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili olarak, "Memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere" dedi.

AKP'li Bostancı, MHP lideri Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa" adıyla hazırlanan yeni anayasa önerisine ilişkin olarak konuştu.

Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisini duyurdu: Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım buluşturulmuştur