AKP'den 19. yıl mesajı: Kadrolarımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atıp bir çığır açtığını savunarak "AK Parti olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce AKP'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesinin, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Vatandaşların, "sivil siyaseti", AKP eliyle yeniden inşa ettiğini, 3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaşın yönetime yön verdiğini söyleyen Çelik, "Aziz milletimiz, AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye, sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır. Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti, bu kapsayıcı siyasetin adıdır." görüşünü paylaştı.

Tüm kademelerdeki partililerin ve partiye gönül veren tüm vatandaşların, AKP'nin büyük yürüyüşünün mimarları olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir. AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır. AK Parti olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.

Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdine saygılarımızı sunuyoruz. Millet siyasetinin dayanağı AK Parti'yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."