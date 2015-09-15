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Politika

'AKP, Demokrat Parti'yi satın almak için harekete geçti' iddiası

İddiaya göre, görüşmelerde anlaşılması halinde Demokrat Parti’nin borçları ödenerek yönetimi AKP’nin eline geçecek

15 Eylül 2015 12:01

Kongredeki iç çekişmelerin ardından 1 Kasım seçimlerine var oluş sorunu olarak hazırlanan AKP, Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürdürdüğü yolunda kulisler olan AKP'nin seçime katılma hakkı bulunan ve 76 bin oyu olan Demokrat Parti’yi (DP) borçları karşılığı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberinde yer alan iddiaya göre, 1 Kasım'da 258 olan sandalye sayısını tek başına ikitidar için gerekli olan 276 sayısını hedefleyen AKP, BBP ile 7 Haziran’da yaptığı ittifakla girdiği seçimden yüzde 2 oy alan Saadet Partisi'nden sonra Demokrat Parti ile de ittifak için görüşmelerine başladı sürdürüyor. 

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

DP, halen Gültekin Uysal’ın genel başkanlığında faaliyetini sürdürüyor. 1950’de iktidar olan DP’nin ismini taşıyan parti, son olarak merkez sağın iki partisi ANAP ve DYP’nin de çatısında birleştiği parti olmuştu. DP aynı zamanda seçime katılmaya hakkı olan partiler arasında yer alıyor. Ancak özellikle para gelirleri açısından durumu iç açıcı olmayan parti büyük parasal borçların sıkıntısı altında ayakta kalmakta zorlanıyor. Partinin milyonlarla ifade edilen borçları olduğu belirtiliyor. AKP de partinin ödeyemediği borçlarını dikkate alarak DP’ye önemli bir teklifte bulundu. AKP, DP’ye borçları karşılığında partiyi satın almayı önerdi. Görüşmelerde anlaşılması durumunda partinin borçları ödenerek yönetimi AKP’nin eline geçecek. Ancak bu alışveriş AKP’nin kendi kasasından DP’nin borçlarını ödemesi yoluyla değil başka formüllerle gerçekleştirilecek. DP’den genel başkan Uysal ile 1 ya da 2 ismin de milletvekili listesine konabileceği belirtiliyor. DP, 7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 76 bin oy almıştı. AKP’nin amacının yalnızca bu 76 bin oyu değil aynı zamanda DP ismini de ele geçirmek olduğu kulislerde konuşuluyor.

Partinin elinde malvarlığı olarak, Turgut Özal tarafından yaptırılan Balgat’taki eski ANAP Genel Merkezi bulunuyor.

 

AKP’den SP’ye 5 vekil

 

AKP ile SP arasındaki ittifak pazarlığı ise sayı üzerinden sürdürülüyor. Son olarak AKP, SP’ye seçilecek yerlerden 5 ismi milletvekili olarak listelere koyma teklifini iletti. Ancak 5 vekili yeterli görmeyen SP seçilecek yerlerden 12 ismin aday gösterilmesini istedi. İki parti arasındaki vekil pazarlığının 18 Eylül’de listelerin YSK’ye verileceği son ana kadar süreceği belirtiliyor.

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