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Politika

AKP de meydanlara iniyor

AKP 15 Haziran Cumartesi Ankara'da, 16 Haziran Pazar günü İstanbul'da miting yapma kararı aldı

08 Haziran 2013 22:53

AKP, son MKYK toplantısında önemli bir karar aldı. Parti, son Gezi Parkı eylemlerine karşılık, biri Ankara'da biri İstanbul'da olmak üzere 2 dev mitinig yapma kararı aldı. AKP, 15 Haziran Cumartesi Ankara'da, 16 Haziran Pazar günü de İstanbul'da AKP miting yapacak.

Ensonhaber.com'un haberine göre, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da toplandı. Toplantının büyük bir kısmında Gezi Parkı olayları konuşuldu. Yaşanan olaylara ilişkin kararlar alındı.

AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, MKYK sonrası alınan kararları açıkladı. Erken seçim iddialarına yanıt veren Çelik, erken seçim olmayacağını ifade etti. Çelik'in açıklamasına göre erken seçim olmayacak ama, AKP Ankara ve İstanbul'da miting yapacak.

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