AKP'de devir teslim töreni: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına seçilen AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini, Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya devretti.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine; konuşan Cevdet Yılmaz, "Çok değerli bir dostuma ve kardeşime görevi devredeceğim, bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Efkan Bey bürokraside, siyasette çok ciddi tecrübeye sahip. İstişareye, ortak akla önem veren bir kardeşimiz. Buradaki görevini de en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. Kendisine huzurunuzda başarılar diliyorum" dedi.

Efkan Ala: Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum

Efkan Ala, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Etkili bir partinin, bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını üstlenmek ağır bir sorumluluktur. Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ala'ya devretti.

Efkan Ala kimdir?

Efkan Ala, 2013-2015 ve 2015-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Efkan Ala İçişleri Bakanı olmadan önce, 2007 ve 2013 yılları arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştü.

Ala daha önce de Batman ve Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştı.