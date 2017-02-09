AKP, darbe komisyonu taslak raporunu referandum sonrasına mı bıraktı?

TBMM’de üç aylık çalışma süresinin ardından ek bir takvim kullanmadan 4 Ocak’ta çalışmalarını resmi olarak bitiren 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu taslak raporunun açıklanmaması tartışma yarattı.

Kulislerde taslak raporun anayasa değişikliği referandumu sonrasına kalabileceği iddiaları dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili ve komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu, T24’ün taslak raporun ne zaman açıklanacağı konusunda sorusuna AKP’li yönetim tarafından kendilerine bir bilgi verilmediğini söyledi.

AKP’li Komisyon Başkanvekili Selçuk Özdağ, T24’e yaptığı son değerlendirmede taslak raporun 30 Ocak tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulabileceğine dikkat çekmişti.

Tanrıkulu: AKP, son 45 günde çalıştırmadı

Tanrıkulu, taslak raporla ilgili değerlendirmesinde herhangi bir sınırlama konulmadığı için kurumlardan bilgi ve belgelerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

AKP’li Komisyon Başkanlığı tarafından taslak raporla ilgili bir bilgi verilmediğine de dikkat çeken Tanrıkulu, “Bu komisyon son 45 günde fiilen AKP tarafından çalıştırılmadı. Komisyon asıl işini yapmadan, asıl dinlemesi gerekenleri dinlemeden, çoğulcu bir biçimde çalışmadan faaliyetlerini bitirdi” dedi.

“AKP çoğunluk tarafından hazırlanan taslak raporu bekliyoruz epey bir zaman geçti” diyen Tanrıkulu, raporun referandum sonrasına kalma iddialarına “ AKP’li bu çoğunluk tarafından her şey beklenir” yanıtı verdi.

Akar’dan yanıt gelmedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile CHP’nin AKP Genel Merkezi'nden istediği yanıtlar komisyona gönderilmedi.

Komisyonun AKP’li Başkanı Reşat Petek ve Başkanlık Divanı 4 Ocak’ta TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında çalışmaların tamamlandığını açıklamışlardı.