AKP danışmanından 'Hayaldi, gerçek oldu' albümü

T24- Radikal yazarı Pınar Öğünç, AKP vekillerine ve hatta başbakan yardımcılarına danışmanlık yapan Metin Bey'in "Hayaldi gerçek oldu" adını taşıyan albümünü köşesine taşıdı. "Mahsun Kırmızıgül ve Emrah gibi sanatçıların uzun süre albüm yapmamış olmasından doğan büyük açığı kapatmak" isteyen Metin Bey, albümün ismindeki seçim sloganı hakkında "Biz bu projeyi altı aydır yürütüyoruz. Seçim sloganı iki aydır meydanda" dedi.







Öğünç'ün köşesinde yayımlanan (20 Haziran 2011) yazısı şöyle:





Hayaldi Gerçek Oldu’ isimli bir fantezi müzik albümü... İlk anda kulağa bir fantezi gibi geliyor. Üstelik bu gayet net siyasi göndermenin üzerine, şarkıları söyleyen siyaset bilimci. Nasıl mı? Müzik piyasasına sadece ilk adıyla, Metin olarak giren Metin Bey, “Bu benim ilk röportajım” diyor. Heyecanlı...

35 yaşında; Elazığlı. Lise 1’e kadar Almanya’da okumuş. 11-12 yaşından itibaren Türk gecelerinde, özel günlerde hep sahnede. Liseyi Bursa’da bitiriyor. Boğaziçi Üniversitesi’ni kazansa da “Sonra mastır için zaten gideceğim, bari şimdiden gideyim” akıl yürütmesi ve ailesinin desteğiyle Minnesota Eyalet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuyor. Dediğine göre daha ilkokulda ne olmak istediğine karar vermiş. Özal’a hayran bir çocuk olarak siyasete bulaşacak.

Başbakan yardımcısı düzeyi

Almanya’da yüksek lisans derken sekiz yıl önce Türkiye’ye dönüyor. Ondan sonra da ‘üst düzey bazı siyasetçilere siyasi danışmanlık’ devri başlıyor. Bu safhada ağzından bilgi almak zor. En azından bakan mı, milletvekili mi, hangi düzeyde bir danışmanlık olduğunu söylese... “İkisi de, hatta başbakan yardımcısı düzeyi de var” diyor. Ben başbakan yardımcılarını saymaya başlayınca, eski AK Parti hükümetlerini işaret ediyor. Üç aşağı beş yukarı belliyse de, o şahıslardan onay almadan isim zikretmeyi doğru bulmadığını söylüyor. E, biz de bu şekilde bırakalım o zaman.

En azından biraz mutfağı anlatsa. Bir danışman tam olarak ne yapar?

“Yurt dışında danışmanlık tıkandığınız noktada bu konuda bilgili başka birinden yardım almak demektir. Türkiye’de böyle yürümüyor. Adam milletvekili oluyor. Köyden akrabasının çocuğunu danışman yapıyor. Benim yaptığım şöyle oluyordu. Mesela muhalefet lideri size bir şey söylüyor. O konunun background’unu araştırırsınız. Söylediğinde bilgi eksikliği yakalayıp bir şekilde alt etmeniz gerekir.”

Siyasi kariyerini dondurup kendisini fantezi müziğe vermesinin ardında bir de sosyal sorumluluk var. Metin Bey buradan elde edeceği geliri Beyin Felçli Çocuklar Derneği SERÇEV’e, bu çocuklara mahsus bir meslek lisesi yapımı için bağışlayacak.

Yüzde 38 fantezi dinliyor

Peki şarkılar ‘Tövbeler Olsun’, ‘Unutulmayan Aşk’, ‘Yağmurlarda Yürümek’ diye giderken, albümün adındaki bu seçim sloganı nedir? “Biz bu projeyi altı aydır yürütüyoruz. Seçim sloganı iki aydır meydanda. Tesadüf demeyelim de tevafuk diyelim. Biliyorsunuz her şey önceden Allah tarafından tayin edildiği için hiçbir şey tesadüf değildir” diyor. “Belki danışmanlık yaptığınız AK Partililer’den duymuşsunuzdur da, bilinçaltınızda bir yerde duruyordur” diyorum. Tayyip Erdoğan’ın bu anlamda ketumluğundan söz ediyor.

Siyasi çalışmaları esnasında Türkiye’yi çok gezen Metin Bey, her gittiği yerde küçük bir anket yaparmış. Kamuoyu araştırmasını da bize açıklıyor: “Soruyorsunuz rock dinliyorum diyor. Halbuki yalan. Yaptığım araştırmalara göre Türkiye’nin yüzde 38‘i fantezi dinliyor. Bu bizim özümüz. Biz ağlayan bir milletiz. Arabesk severiz. Siz hangi pop şarkıcının slow şarkısıyla duygulanabilirsiniz? Slow bir dans yaparsınız, orada kalır. Ama örneğin İbrahim Tatlıses’ten bir slow şarkı dinlerken, hele bir de o sırada erkek arkadaşınızdan ayrılmışsanız, sular seller gibi ağlarsınız.”

Sosyal sorumluluk işlerine yakınlıklarından dolayı Emine Erdoğan ve Hayrünnisa Gül’e de albümünden yollamış. “12 Haziran’dan sonra görüşelim” cevabını aldığından, şimdi beklemede.

Metin Bey, ‘Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül ve Emrah gibi sanatçıların uzun süre albüm yapmamış olmasından doğan büyük açığı kapatmak’tan söz edecek kadar iddialı. Müziği siyasi danışmanlıkla birlikte götürmek istediğini, hatta nihai hedefinin bir sonraki seçimlerde Meclis’e girmek olduğunu söylüyor. Milletvekili olsa da müziğe devam edecekmiş ama...

Yakında ‘Tövbeler Olsun’un klibi için Yunan Adaları’na gidecek. Klipte ünlü bir kadın yerine, bindikleri cruise gemisinin animatörlerini oynatacaklarmış. “Böyle daha doğal olacak” diyor. Fantezi onun alanı...