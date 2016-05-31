AKP: Çözüm sürecinde kendimizi Kürt halkına iyi anlatma fırsatı bulduk; bölge halkı samimiyetimizi gördü!

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, “Çözüm sürecinde samimiyetimizi bölge halkı, Kürt halkı çok net bir biçimde gördü. Kendimizi iyi anlatma fırsatı bulduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin Aktay, "Anayasa çalışmaları konusunda görevlendirmeler yeniden yapılacaktır, henüz kararlaştırılmış bir koordinasyon yok. Takvim henüz belli değil" dedi.

Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Aktay şu ifadeleri kullandı:

“Terörle mücadelenin yürütüldüğü Güneydoğu bölgemiz özelinde yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. Terörle mücadele Türkiye'nin önemli bir olayı. Bunun yol açabileceği birtakım kırılganlıklar cereyan ediyor. Biz toplum olarak bir bütünüz. Türkiye'yi bir bütün olarak tutmak noktasında sorumluluk sahibiyiz. Bunlar çerçevesinde yürütülecek birtakım faaliyetler var. Ülkemizin Kürtlerle ilgili sorunu konusunda AK Parti hükümeti elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Çözüm sürecinin sonunda terör örgütü bu süreci suistimal etti. AK Parti hükümeti başka bir sürece geçmek zorunda kalmıştır. Terörle mücadeleyi başka bir zemine geçirmek zorunda kaldık.

“Yani bu çözüm süreci eğer kat edilmemiş olsaydı, belki de o süreç yaşanmamış olsaydı bugün terörle mücadelede bu kadar başarılı olmazdık. Çünkü Çözüm sürecinde samimiyetimizi bölge halkı, Kürt halkı çok net bir biçimde gördü. Kendimizi iyi anlatma fırsatı bulduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bundan sonra büyük bir operasyon yapıldığı zaman, bunu bir vücut için de düşünebilirsiniz, bir tıbbi ameliyat olarak da düşünebilirsiniz. Tıbbi ameliyat yaptığınız zaman bunun yan etkilerini de hesaba katmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun vücut üzerindeki diğer komplikasyonlarını da hesaba katmak zorunda kalırsınız. Şu anda terörle mücadelede ne yazık ki karşımızda yedi düvel tarafından desteklenen bir örgüt var. Gözünü kan bürümüş bir örgüt var. Kürt halkına zerre kadar saygısı olmayan bir örgüt var, Kürt halkını kendi kısa, orta veya uzun vadeli amaçları için en kötü şekilde kullanan bir örgüt var.”