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Politika

AKP çözüm süreci, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için kampa giriyor

AKP'nin geleneksel Kızılcahamam İstişare Kampı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşmasıyla başlayacak

04 Mayıs 2013 12:24

AKP'nin Kızılcahamam kampında çözüm sürecine yönelik anketler, Âkil İnsanlar Heyeti'nin çalışmaları masaya yatırılacak.

Asya Termal Tatil Köyü’nde gerçekleştirilecek kamp için milletvekilleri dün akşam saatlerinden itibaren Kızılcahamam’a gitmeye başladı.

Kampa milletvekileri ve bakanların yanısıra, parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri de eş ve çocuklarıyla katıldı.

Şebnem Hoşgör'ün Vatan'daki haberine göre, PKK’nın 8 Mayıs olarak ilan ettiği çekilme sürecinin hemen arifesinde gerçekleştirilecek kampta milletvekillerine süreçte gelinen nokta, demokratikleşme yolunda atılan ve atılacak adımlar anlatılacak.

 

Yol haritası

 

Milletvekillerinin sürece ilişkin soruları Başbakan ve ilgili bakanlar tarafından yanıtlanacak.

Bu kapsamda 1. ayını dolduran Âkil İnsanlar Heyeti’nin çalışmaları, bu çalışmaların çözüm sürecine yönelik kamuoyu desteğine etkisi ve desteğin daha da artması için yapılması gerekenler yaptırılan son anketler ışığında mercek altına alınacak.

Yapılacak değerlendirmeler ışığında da AKP "yeni anayasa mı geçiş anayasası mı" ve bu tekliflerin zamanlamasına ilişkin yol haritasına ilişkin kararını netleştirecek.

Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanı modelleri de kampın gündeminde tartışılacak diğer konular olacak.

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