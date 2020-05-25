AKP, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı: Her şeyi farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç

Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı CHP ve MHP heyetleri ile AKP Genel Merkezi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

AKP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma görüşmesinde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu. AKP'de ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın bulunduğu heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

"Her şeyi farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç"

AKP olarak CHP ailesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. İlk defa deneyimlediğimiz, dünya olarak yeni bir süreç. Her şeyi farklı şekilde yaşadığımız farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç. İnşallah bir daha da aynı şekilde bir süreç yaşamayız son olur dünyamız adına" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'den CHP'ye Adana cezeryesi

Sarıeroğlu, bu bayram CHP heyetine pandemi nedeniyle Adana cezeryesi ikram edemediğini ancak gelecek bayramda ikram edeceğini söyledi.

MHP heyeti ile görüşme

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet AKP Genel Merkezi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Sarıeroğlu, daha önce bir örneği bulunmayan bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek "Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde o ruhla inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz"

Bu günlerin atlatılacağını ve önümüzdeki Kurban Bayramı'nda parti genel merkezinde bir arada bulunarak heyetleri ağırlamak istediklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz ve heyecanlarımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atmaya da devam edeceğiz" dedi.