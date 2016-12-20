AKP, CHP ve HDP’den Rusya Büyükelçisi’ne suikast açıklaması

AKP, CHP ve HDP, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olarak açıklama yaptılar.

Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast sonrası yaptığı açıklamada, "Bu menfur olay ilişkileri bozmaya yönelik" dedi.

Yıldırım, "Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP: Şiddetle kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu provokatif saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Yılmaz, "Bu eylemi yapanlar belli ki Türkiye-Rusya ilişkisini koparmak, normalleşme sürecini bitirmek istiyor. Umarım burada suhulet hakim olur, Rusya buna fevri bir tepki vermez" diye konuştu.

Söz konusu eylemin, Türkiye-Rusya ilişkilerini koparamayacağını ifade eden Yılmaz, "Bu eylemi yapanlar belli ki Türkiye-Rusya ilişkisini koparmak, normalleşme sürecini bitirmek istiyor. Umarım burada suhulet hakim olur, Rusya buna fevri bir tepki vermez" diye konuştu.

Türkiye'nin, hem güney sınırlarında yaşanan olaylar hem terör eylemleri hem de yabancı bir misyon şefine yapılan saldırıyla kaosa sürüklenmek istendiğine dikkat çeken Yılmaz, iktidarın bunu önlemek için üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, olayların Türkiye açısından daha da olumsuz bir yere gitmemesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu provokatif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Diplomatik misyon temsilcisine yapılan bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Rus halkının başı sağolsun. Saldırıyı kimin yaptığı elbette ortaya çıkar ama ona kimin yaptırdığı belki de hiçbir zaman ortaya çıkmayabilir. Bu, sıradan bir saldırı değil, hiç kimse böyle bir eyleme girişemez. Arkasında kimin olduğunun bulunması lazım.”

HDP: Taziyelerimizi iletiyoruz

HDP'nin açıklamaları şöyle:

Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesini güçlü bir şekilde kınıyor ve derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Andrey Karlov’un ailesine ve Rusya halklarına başsağlığı diliyoruz.

Bu yaşanan siyasi cinayet de göstermiştir ki, Türkiye uygulanan dış ve iç politikalar nedeniyle güvenli bir ülke olma özelliğini maalesef yitirmiştir.

Yüzeysel ve maksatlı tespitlerden kaçınarak, bu siyasi cinayetin sorumluları, azmettirenleri, destekleyenleri derinlemesine bir soruşturmayla bir an önce ortaya çıkarılmalı ve hepsinden hukuk önünde hesap sorulmalıdır.