AKP, CHP, MHP ve HDP kongrelerini 2018'de yapacak.Tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayan MHP’nin 2018 yılı Mart ayında kongre yapması beklenirken, AKP ve CHP kanadında ilçe kongreleri devam ediyor.

Örgütlerde çok sayıda istifaların yaşandığı AKP’de önümüzdeki süreçte öne çekilebileceği belirtilen yerel seçimlere özel bir ağırlık verildiği dikkat çekerken, bakan ve genel başkan yardımcılarının ilçe kongrelerine bizzat katıldıkları öğrenildi. AKP’de şimdiden olası bir erken yerel seçim ve Başkanlık seçimleri için hazırlıklar farkediliyor.

Kurultay’a doğru Kılıçdaroğlu’nun eli rahat mı?



2019 yılının kritik eşiğinin 50 artı 1 olduğuna dikkat çekilen CHP’de, yeni bir genel başkan söylemleri de var.

“CHP’nin oyunu artırdığı değil, yeniden parlamenter sistemin kapısını açacak oyu alması lazım” diyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Kurultay’da, Kılıçdaroğlu’nun karşısına bir aday çıkması görüşlerinin dile getirildiği CHP’de, gözler Muharrem İnce’de. Ancak, kulislerde Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin İstanbul ve Ankara’yı istediği ve bu kapsamda genel merkezle bir pazarlık olabileceği iddiaları var.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Engin Altay ve daha fazla isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında.

CHP’de eski genel başkan Deniz Baykal’ın rahatsızlığında dolayı topun dışında kaldığı ifade ediliyor. 2019 hesaplarıyla dikkat çeken CHP’de genel başkan ve etrafındaki isimlerle 50 kişilik bir kontenjandan söz ediliyor.

HDP’de 2018 yılı başında ya da kısa bir süre sonra Kongreye gidecek. HDP’nin 9 milletvekili halen tutuklu. Meclis’te muhalefet baskısını artıran HDP’de henüz bir takvim belirlenmiş değil.