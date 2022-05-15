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AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve BBP’leri buluşturan düğün: Akşener, Abdulkadir Aksu ve Destici nikâh şahidi oldu

Düğünde Korkut Eken’in çelenk yollaması dikkat çekti

15 Mayıs 2022 13:43

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü MHP ve İyi Partilileri bir araya getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener düğünde çiftin nikâh şahitliğini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AKP'li Abdülkadir Aksu ile birlikte yaptı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre,  Akşener,  Oktay Vural’ın ölen eşi Tuba Vural’ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Düğüne eski MHP’li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AKP’li Sadık Yakut, CHP’den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nikaha katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi. Düğünde Korkut Eken’in çelenk yollaması dikkat çekti.

MHPOktay VuralDesticiAbdulkadir Aksudüğün
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