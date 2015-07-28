AKP-CHP koalisyon görüşmesinin ikinci turu bitti

CHP ile AKP arasında heyetler arası yapılan ve 8 saat süren koalisyon görüşmelerinin ikinci turu sona erdi. CHP heyetini temsil eden Haluk Koç, "7 Haziran'da söylediklerimiz çerçevesinde mutabık kalınabilecek hususları envantere döküyoruz" dedi.

AKP ve CHP heyetlerinin koalisyon görüşmesi kapsamında 6.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Müzakereler kapsamında temel özgürlükler başta olmak üzere çok sayıda konu başlığı masaya yatırıldı.

CHP adına koalisyon görüşmelerini yürüten heyetin başkanı Prof. Dr. Haluk Koç şöyle konuştu:

'3 toplantı daha var'

"Bugün ele alınan başlıklardan temel özgürlükler, anayasa, hukuk düzeni çerçevesindeki her konu çok net bir şekilde masaya getirildi. Seçim kanunun ve bununla ilgili alt başlıklar değerlendirildi. İki taraf da görüşünü sundu. Mutabık olunan olunmayan konular var. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz. 3 toplantı daha var.

Çeşitli teknik ekipteki arkadaşlarımız o günün alt yapı çalışmaları da belirleniyor. Bizim de hazırlanmamız gerekiyor. Perşembe günü yine aynı saatte kaldığımız yerden yeni konuları görüşeceğiz.

Şuan Türkiye’nin ihtiyacı olan bir hükümet kurabilir miyiz konusunda partimizin verdiği yetki çerçevesinde AK Parti ile mutabık kalınabilecek ve kalınamayacak konular bir envartere dökülerek görüşmeler sürdürülüyor."

Koç'tan sonra konuşan AKP'nin heyet başkanı Ömer Çelik, "Birkaç tur şeklinde görüştük, ana başlık yeni anayasa demokratikleşme ve özgürlükler meselesiydi. Bunun altında özgürlükler ve siyasi partiler kanunu var. Seçim sistemi, anayasanın ruhunun tarzına dair geniş bir tartışma yaptık. Geçmişteki anayasa ve uzlaşma komisyonu deneyimlerini de değerlendirdik. Bundan sonrasında yeni anayasa meselesi ve kuvvetler ayrılığı ve siyasi partiler kanuna ve meclis iç tüzüğü meselesine nasıl baktığımızı konuştuk. Yargı reformunu ve hukuk devletini de ek olarak konuştuk. Uzlaşma ve çatışma noktalarına baktık. Ortaklaşa üretebileceğimiz siyasi pratikleri değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

Çelik, toplantıların günaşırı oalcağını belirterek, "Ara günlerde de kendi aramızda toplantı yapıp, bir sonraki toplantının gündemini belirliyoruz. Perşembe'den sonra günaşırı toplantı yaparak Pazartesi günü son toplantıya ihtiyacımız olacak. Bizim açımızdan verimli bir toplantı oldu. Bütün başlıkları tartışıp tüketmiş olduk. Herkes birbirinin pozisyonunu görmüş oldu" şeklinde konuştu.

'Rakam konuşmadık'

Seçim barajı konusunda gelen soru üzerine Çelik, "Rakam olarak bir şey konuşmadık, bu komisyonun işi değil. Seçim barajına genel başkanlar karar verecek" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Asıl hedef, Türkiye'ye yeni bir sivil anayasa kazandırmak. Türkiye'nin asıl hedeflerinden biri yeni Anayasa olmalı. Başkanlık sistemi tartışması meselesinden ziyade kuvvetler ayrılığı konusunu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini konuştuk. Partiler bu konudaki pozisyonlarını koruyor ancak şimdi reel politik bir ortamdayız. Bu imkanlar içerisinde değerlendireceğiz.