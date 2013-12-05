'AKP cemaat medyasından yazarlara yüksek paralar teklif ediyor'

Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu, Gülen cemaatine yakın köşe yazarlarına hükümet tarafından yüksek paralar teklif edildiğini ve yakında bu isimlerin gazetelerinden kopacağını söyledi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012'de KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından başlayan ve hükümetin dershaneleri kapatmaya yönelik yasal düzenlemeye gitme kararı ile zirveye ulaşan AKP – Gülen cemaati gerginliği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Taraf gazetesinin 2004’te MGK’da kabul edilen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de imzaladığı “Cemaate eylem planı” belgesini yayımlaması taraflar arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşırken, cemaatin medya kuruluşları ile hükümete yakın gazete ve televizyonlar arasındaki “manşet savaşı” da sürüyor.

AKP cemaat gerilimi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atan Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu, AKP’nin Gülen cemaatine yakın yazarlara yüksek ücretler önerdiğini öne sürdü.

Emre Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümete yakın kişiler Cemaat medyasından yazarlara yüksek paralar teklif ediyor gazetelerinden koparmak istiyor. Yakında kopmalar başlar” görüşünü dile getirdi.