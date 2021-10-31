AKP çalışması: Twitter’da yapılan paylaşımların yüzde 43’ü troll hesapların

‘Sosyal medya yasası’ için hazırlıklara devam eden AKP’nin bu alanda yaptığı bir araştırmada, ele alınan 1,2 milyon Twitter paylaşımının yüzde 43’ünün troll* hesaplardan geldiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna yüzde 82.6 ‘evet’ yanıtının verildiği aktarıldı. Twitter’da yapılan 1 milyon 200 bin paylaşımın yüzde 43’ünün troll hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Erdoğan’ın ise sunumun ardından, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatını verdiği öğrenildi.

*Troll, medya ortamında açılmış olan fake (sahte) hesaplara verilen addır.