AKP: Birbirini FETÖ'cü olarak suçlayanlar da cezalandırılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak herkesin 'kurunun yanında yaş da yanar mı' endişeleri olduğunu ancak buna karşı komisyonlar oluşturulacağını söyledi. Hotar, "Herkesin içi rahat olsun. Komisyonlar kurulacak, hatalardan geri dönülecek. Birbirini haksız yere FETÖ'cü olarak suçlayanlar da tespit edilip cezalandırılacak" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; AKP İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Kaya Termal Otel'de bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene AKP İl Başkanı Bülent Delican'ın yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, AKP İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ile Necip Kalkan, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl'ün 15 Temmuz'da şehit olanların anısına seslendirdikleri türkünün özel klibiyle başladı.

"Hepsinin cezası tek tek verilecek"



Törende konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Biz bugün gerçek bayram sevinciyle doya doya kutlamaktaydık. Taki 15 Temmuz gelinceye kadar. 15 Temmuz'da alçak ve hainlerin darbe teşebbüsüyle çocuklarımızın hafızlarına bayram sevinci değil darbe kavramı yerleşmiş oldu. Onun için bu işe fiilen kalkışan, destek veren herkesi Allah'a havale ediyorum. Allah onlara layığını versin. Bize bu bayram günlerini zehir etmeye kimsenin hakkı yoktu. Hele hele dışa bağlı, kukla olmuş, salya sümük ağlayan, hiçbir kutsalı olmayan bir insan müsveddesine inanmış olanların hiçbir hakkı yoktu. Bunların hepsinin tek tek cezası verilecek" diye konuştu.

"Komisyonlar kurulacak"

Herkesin 'kurunun yanında yaş da yanar mı' endişeleri olduğunu belirten Hotar, "Bugüne kadar AKP'de hukuksuzluk olduğunu gördünüz mü? Bile bile yanlış yaptıklarını gördünüz mü? Herkesin içi rahat olsun. Komisyonlar kurulacak, hatalardan geri dönülecek. Birbirini haksız yere FETÖ'cü olarak suçlayanlar da cezalandırılacak. Onun için rahat olun" dedi.

"En ufak çağrıda tekrar meydanlara çıkacağız"



AKP İl Başkanı Bülent Delican ise, Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüştüğünü, selamlarını getirdiğini söyleyerek, en yakın zamanda İzmir'e geleceği müjdesini verdi. Delican, "Bu kalkışmayı yapanlar bir şeyi hesap edemediler. Onlar sadece emir kipiyle korkutarak bu milleti yıldıracaklarını sanıyorlardı. Ama 15 yıl boyunca bu partinin her kademesinde, bu partinin genlerine korkusuzluğu, cesareti aşılamış, meydanlara çıkma ile örnek olmuş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hesap edemediler. Onun dik duruşuyla hepsi teker teker teslim oldular. Eğer İzmir o gün o duruşu ilk gösteren il olmasaydı belki Konak Meydanı'nı basacaklardı. O işgal girişiminde İzmir'de başarılı olamadılarsa sizlerin sayesinde olamadılar. En ufak çağrıda tekrar meydanlara çıkacağız. Bu çelik yürekle onların karşısında duracağız. Asla yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Şimdi hesap soruyoruz. Burunlarından fitil fitil getireceğiz" diye konuştu.