AKP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Erdoğan fotoğrafı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağına kaldırma kararı

AKP’nin Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağının kullanıldığı afişle ilgili karar verildi. İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı forsu ve aynı afişteki Türk bayrağının kaldırılması talebini yerinde buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Onur Cingil, Cumhurbaşkanı forsunun kullanılmasının seçimlerin tarafsızlığına gölge düşüreceğini iddia ederek 4 Mayıs'ta Üsküdar Kaymakamlığı ve İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

DHA’da yer alan habere göre, partisi adına başvuru yapan Cingil dilekçesinde, "Anayasa'ya göre tarafsız bir makam olması gereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ile aynı afişte bulunan ve hepimiz için aynı değerde olan Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağının kullanıldığı afiş ile AKP'nin propaganda afişleri yan yana kullanılarak, seçimlerin tarafsızlığına, adil seçimlere gölge düşürülerek AKP eski Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak seçmen yanıltılmaya çalışılmıştır" dedi.

Seçim kurulu kararını verdi

Dün toplanan Üsküdar İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu değerlendirdi ve kararını verdi.

Kurul, Cumhurbaşkanlığı forsu ve aynı afişteki Türk bayrağının kaldırılması talebini yerinde buldu.

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, "AK Parti'nin iki tanıtım panosu ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi bulunan arka fonda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı ve üstünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sağ tarafta Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan fonun kaldırılmasına" oy çokluğuyla karar verdi.

Kurul, AKP’li üyenin itirazı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ise "kurucu genel başkan" yazılı olması süretiyle kullanılabileceğini kaydetti. Karar, gereğinin yapılması için Üsküdar Kaymakamlığı'na gönderdi.

Ancak bugün saat 15.00 sıralarında yapılan çekimlerde AKP Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi'nde asılı olan itiraz konusu afişin kaldırılmadığı görüldü.

Karayalçın: Kararın gereği

yerine getirilmemiştir

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk Bayrağının bulunduğu afişin siyasi partiler yasasına aykırı olduğunu belirterek, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu kararının örnek bir karar olduğunu söyledi.

Karayalçın, "AKP Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi sayın Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı forsunun ve Türk bayrağının içinde bulunduğu bir resmi büyüterek afiş olarak kullanmaya başlamıştır. Bu siyasi partiler yasasına aykırıdır. CHP Üsküdar İlçe örgütü buna itiraz etti. Üsküdar İlçe Seçim Kurulu cumhurbaşkanlığı forsunun ve Türk bayrağının kaldırılmasını gerekirse cumhurbaşkanının tek başına resminin kullanılabileceğini karara bağlamıştır. Ancak bu kararın gereği yerine getirilmemiştir. Üsküdar'da İlçe Seçim Kurulu tarafından karara bağlanan bu yanlış uygulamanın henüz yapılmamış olduğunu üzüntüyle belirtmek isterim. Bu karar bir örnektir. İstanbul'un çeşitli yerlerinde de bu uygulamaların yapıldığına tanıklık ediyoruz. Oralarda da girişimlerde bulunacağız. Seçim kurullarının kararlarına karşın AKP'lilerin kurul kararlarını yerine getirmemelerini İstanbullu seçmenin ilgisine ve vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.