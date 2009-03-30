AKP binasının önünde muhabire dayak

Giresun’da yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan Fırat Akyol, belediye başkanlığı seçimini kaybeden AKP il binası önünde bir grup partili tarafından dövüldü.



Giresun’da oy dağılımının belli olmasının ardından partileri dolaşıp çalıştığı Tempo televizyonu ile telefon bağlantısı kurarak atmosferi aktaran 34 yaşındaki Fırat Akyol, CHP ve MHP’nin ardından saat 00.30 sıralarında AKP'nin il binasına geçti. Burada partililerle görüşen Akyol, DSP’ye gitmek için il binasından çıkarken, bir grup AKP'linin saldırısına uğradı. Başına ve yüzüne darbeler alan Fırat Akyol, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Sağlık durumu iyi olan Fırat Akyol, “AKP il binasından çıkarken kalabalık bir grubun saldırısına uğradım. Saldırıdan önce AKP’li Başkan Hurşit Yüksel’in makam şoförlüğünü yapan Alpaslan'ın ‘durun yapmayın’ dediğini duydum. Polis ve bazı AKP’lilerin beni kurtarmak için çaba sarfettiklerini gördüm. Gözümü de hastanede açtım, AKP'lilerden böyle tavır beklemiyordum” dedi.



(DHA)

