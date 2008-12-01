AKP binasında patlama

Şişli'deki AKP İl Başkanlığı'nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.





İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce semtinde meydana gelen patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Sütlüce'deki AKP İl binası önünde saat 15.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Ses bombası atıldığını açıklayan yetkililer araştırmayı sürdürüyor.



Olayda yaralıların bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Binanın giriş katında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1'i polis 6 kişi yaralandı.



İstanbul Valisi Muammer Güler, AKP İstanbul İl Başkanlığı dış giriş kapısında meydana gelen patlamada, 4 polis memuru ile 2 parti görevlisinin yaralandığını bildirdi. Vali Güler, patlamanın ardından, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Güler, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve ameliyata alındığını kaydetti.