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AKP binasına saldırıyla ilgili aranan bir kişi ölü ele geçirildi

Aranan kişinin "Teslim ol" çağrısına silahla karşılık verdiği belirtildi

22 Ocak 2017 22:43

İstanbul'da AKP ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında 'teslim ol' çağırılarına silahla karşılık verince öldürüldü.

Bilgehan Karpat

Bir kişi yakalanmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP'nin Sütlüce'deki İl Başkanlığı binasına saldıran DHKP-C üyesi Şerif Turunç Tekirdağ'da yakalandığı belirtilmişti.

Saldırı öncesi Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve tekrar Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Şerif Turunç'un tanınmamak için saçlarını keserek eşgalini değiştirmeye çalıştığı ifade edilmişti.

43 yaşındaki terörist Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde yer alıyordu. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğu da öğrenilmişti.

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akpbinasaldırıBilgehan KarpatŞerif Turunç

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