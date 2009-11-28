AKP binasına molotoflu saldırı

T24 - Diyarbakır'da AKP Kayapınar İlçe Başkanlığı ile Mustazafder Kayapınar şubesine molotofkokteyli saldırı düzenlendi.



Kayapınar ilçesi, Kayapınar Caddesi üzerinde bulunan AKP Kayapınar İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Olaydan sonra AKP İlçe Başkanlığı'na gelen Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP Diyarbakır Milletvekilleri Abdurrahman Kurt ile İhsan Arslan, Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'dan olayla ilgili bilgi aldı.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 kişilik bir grubun AKP İlçe Başkanlığı önüne gelerek molotofkokteyli attıklarını söyledi.

Binada hasar meydana geldiğini belirten Mutlu, "Güvenlik güçleri, molotofkokteyli atanlardan birini yaralı ele geçirdi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Arslan da saldırının provokatif bir eylem olduğunu ifade etti.

Saldırının barışa ve huzura yönelik olduğunu vurgulayan Arslan, "Yapılan sadece partimize değil, tüm Diyarbakır halkına yapılmış bir eylemdir. Bu eylemleri kınıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun, hükümetimiz bu tür şiddet içeren eylemlerin, terör olaylarının üstesinden gelecektir. Kimse bu tür eylemlerle halkımızın barış ve kardeşliğini bozamaz. Hiçbir hükümet bu kadar cesurca bir adım atmadı. Partimiz bunu hak etmiyor. Bu saldırı açılım sürecini baltalamak için yapılmıştır" dedi.

Öte yandan, Kayapınar ilçesi Gaziler son durakta bulunan Mustazafder binasına da molotofkokteyli saldırı düzenledi.

Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.