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Eğitim

"AKP bilime ve laikliğe savaş açtı"

"Okullarda bilim sıfırlandı"

21 Eylül 2017 10:11

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, özel bir ilkokulda öğrencilerin tekbir getirdiği görüntüleri Meclis’e taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, “Bu uygulama için siz mi talimat verdiniz? Okul müdürleri laiklik karşıtı eylemler için cesareti sizden mi alıyor?” diye sordu.

“Yem etmeyeceğiz”

Okulların AKP'nin gerici ve çağdışı uygulamalarının laboratuvarı haline geldiğini belirten Yarkadaş, “AKP iktidarı, sorunları çözemeyince dizginlerinden boşaldı ve din sömürüsünü zirveye taşıdı. Türkiye'ye AKP eliyle Malezya modeli dayatılıyor. Türkiye'nin geleceği olan çocukları tarikat ve cemaatlere yem etmeyeceğiz” dedi.

“Laikliğe savaş açtılar”

Evrime ilişkin derslerin kaldırılıp zorunlu din dersi saatlerinin artırıldığını da hatırlatan Yarkadaş, “AKP bir kuşağı yok ediyor. Okullarda bilim sıfırlandı. Müfredattan Atatürk çıkarıldı. AKP ve MEB, bilime, laikliğe savaş açtı. Halka söyleyecek sözler kalmadığı için amansız bir din sömürüsüne giriştiler. FETÖ'den boşalan yerleri başka cemaat ve tarikatlara teslim ettiler. Buna teslim olmayacak, laiklikten vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızdan elinizi çekin” diye konuştu.

Özel okulda 'tekbir'

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde İstanbul'da özel bir ilkokulda, öğretmenin ilkokul öğrencilerine “İslam yemini” okutması sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Görüntülerde öğretmenin, “Selamun Aleyküm” sözünün ardından öğrenciler, “Elimizde Kuran, kalbimizde iman, Müslümanız Müslüman, yaşasın İslam” sözlerini söylüyor. Bir öğrenci “Tekbir” diye bağırdıktan sonra diğer öğrenciler de bu defa “Allahu Ekber” şeklinde bağırmaya başlıyor. Görüntülerin ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

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