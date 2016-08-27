AKP: Bayramı Cerablus'ta geçirmeyi düşünüyoruz

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve bazı milletvekilleri, CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yapılan terör saldırısını kınadı. Gül ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Karkamış’a giderek incelemelerde bulundu. Gül, "Bayramı Cerablus'ta geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ziyarette, AKP Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer ,Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AKP Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeçi de yer aldı. CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda konuşan AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, “Terör örgütünün amacı 15 Temmuz sürecini sürdürmek. Biz bu konuda hep beraber bugün ki gelişimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımızı paylaşmak üzere bir araya geldik. Ve yine birlik beraberliğimiz devam edecektir" dedi.

Türkiye yaşanan terör olaylarını da değerlendiren Gül, 15 Temmuz da Türkiye'nin işgaline yönelik Türkiye'nin seçilmiş hükumetini ve milli iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir darbe yaşandığını ifade etti. Abdulhamit Gül, "Aslında temel amaç Türkiye'nin kendi bağımsızlığı ve egemenliğini elinden almak ve ülkemizi işgal etmek girişimiydi. Son zamanlarda 15 Temmuz sonrasında yaşanan hadiseler 15 Temmuz sürecini devam ettirmesi çalışıldığını gösteriyor. Bir terör örgütü FETÖ örgütü bir diğer terör örgütü DAEŞ, IŞID ve PKK terör örgütleri yine Türkiye'nin karıştırılması Türkiye'nin birlik beraberliğinin bozulması isteniyor" ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep ziyaretinde birlikteydik”

Abdülhamit Gül, Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Artvin programından kısa bir süre önce Gaziantep'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, 55 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısı sonrasında teröre karşı Kılıçdaroğlu ile birlikte teröre karşı beraberlik mesajı verdiklerini kaydetti.

Gün boyu, AKP ve CHP'nin birlikte verdiği pozların terörü rahatsız ettiğini vurgulayan Gül şunları söyledi:

"Birlik mesajı özellikle 7 Ağustos'ta sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla Yenikapı'da verildi. Burada çok etkileyici birliktelik görüntüsü vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir Türkiye fotoğrafı verdik. Orada verilen mesaj ise 'bizim siyasi görüşümüz nasıl olursa olsun, söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' oldu. Bizim bu Yenikapı'daki resim Türkiye'yi işgal etmek isteyenleri rahatsız etti. Ve onları telaşı sürükledi. O birliği ve beraberliği bozulması için terör örgütleri yine devreye sokuldu. Dolayısıyla Gaziantep'te 55 kişinin hayatını kaybettiği menfur saldırıda hem dün Cizre de hain saldırıda ve yurdumuzun farklı yerlerinde yapılan bu terör saldırıların temel amacı Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaktır. Bizde kamu olarak teröre teslim olamamak için birlik beraberliğimiz daha çok güçlendiriyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'e geldiğinde hep beraberdik ve o gün CHP ailesi, Ak Parti ailesi demeden bütün bir ferdin milleti ile bulunarak, acımızı beraber paylaştık. Bu görüntü onları rahatsız etti. CHP kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki saldırısın da birlik beraberlik fotoğrafına atılmak istenen bir kurşun yani bir suikasttır. Orada hayatını kaybeden güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet diliyorum."

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ise ziyaretlerinden dolayı AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve beraberinde gelen heyete teşekkür etti. Sucu, "Elazığ, Van, Bitlis, Gaziantep ve Cizre yaşanan terör olaylarında hayatlarını kaybedenlere, Allah'tan rahmet diliyorum. Acılarımızı paylaşıyoruz. Ailelerine sabır ve taziye diliyoruz. Yapılan bu hain saldırılarda bu terör örgütleri birlik beraberliğimiz bozamayacaklar" diye konuştu.

“Bayramı Cerablus’ta geçirmeyi düşünüyoruz”

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Karkamış'ta incelemelerde bulundu. Gül, "Bayramı Cerablus'ta geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.