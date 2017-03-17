“AKP, Bahçeli ile Barzani’yi bir halayda buluşturdu”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) il ve ilçe başkanları, 16 Nisan'da yapılacak referandum kararını "Evet" olarak açıklamasını yorumladı. Ağbaba, “Hakikaten, AKP'yi takdir etmek lazım. Bakın, bunu bir halaya benzetin, halayın ortasında AKP'nin olduğunu düşünün. AKP ortada halay çekiyor, halayın bir ucunda Sayın Bahçeli, bir ucunda Barzani, sağ eli Bahçeli'de, sol eli Barzani'de, ortada AKP. Şimdi, AKP aradan çıksa, AKP halayı bıraksa, "Yoruldum." dese Barzani ile Bahçeli bir bakmışsınız, el ele, kol kola halay çekiyorlar. Bunu sağlamak hakikaten her siyasi partinin mahareti değil. Düşünün ki Barzani ile MHP'yi aynı halayda buluşturuyor ve beraber halay çekiyorlar” dedi.

Ağbaba, Meclis Genel Kurulu’nda Avrupa ile yaşanan kriz ve Barzani’ye yakınlığıyla bilinen KDP’nin referandumda “Evet” demeye karar vermesiyle ilgili konuştu. Ağbaba’nın dün (15 Mart) yaptığı konuşma şöyle:

“Bakan sınır dışı edildi, insanlarımız saldırıya uğradı; daha önce, AKP karşılaşmadığı görüntülerle karşı karşıya kaldı. Bunların tamamını şiddetle kınadığımızı ve kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek istiyorum.

Tabii, bu yaşananlar iktidar partisinin "evet" propagandası için kullanılıyor ve bıyık altından AKP milletvekilleri gülüyor, bazı milletvekilleri "evet" oyunun arttığını söylüyor. Türkiye rezil rüsva olmuş, 5'inci sınıf kabile devleti durumuna düşürülmüş; kimsenin umurunda değil. Ne uğruna? "Evet" propagandası uğruna, başkanlık uğruna. Bu yapılanlara yazıklar olsun diyoruz.

AKP Türkiye'de mağduriyet bulamadı. Her seçimde mağduriyetten beslenen bu siyasi hareket, şimdi, mağduriyet ithal etmeye çalışıyor. İmdadına Avrupa yetişti, Hollanda yetişti. Tabii, burada bir kazan-kazan ilişkisi var. Burada yaşanan iğrençlikler, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan hakaretler "evet" oyları için bir propaganda malzemesi olmuş durumda. Hollanda'da Türk ve yabancı düşmanlığı, hükûmet için bulunmaz bir fırsata dönüştü.”

"Eyy notasını ekledi"

“Aslında, Hollanda'nın yaptığı olayların benzerini Türkiye'ye daha önce AKP hükûmeti yaşatmıştı. 4 Aralık 2012'de Enerji Bakanının uçağı Irak'a gitmesine izin verilmedi, bir baktık ki uçak Kayseri'de, Bakan Kayseri'de Kayseri mantısı yiyor. Tabii, o zaman, bunlarda, bu kahramanlarda tıs yok, tepki yok. Yine, 4 Temmuzda 11 askerimizin başına çuval geçirildi. Çanakkale destanını yazmış, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele meydan okumuş askerlerin başına çuval geçirildi, tepki verilmedi, "Verelim." diyenler de fırçalandı.

Sordular dönemin Başbakanına "Nota verecek misin?" diye, "Ne notası kardeşim, müzik notası mı veriyorsunuz?" dedi. Aslında, AKP, müzikte yedi notayı sekize yükseltti; do, re, mi, fa, sol, la, si, do notalarından sonra bir de nota olarak "Eyyy" notasını ekledi.”

"AKP çok ilgin bir parti, her gün bir türlü"

“AKP ilginç bir parti. Bir bakıyorsunuz ki Öcalan'a "teröristbaşı" diyorlar, daha sonra, aynı insanlarla aynı masada müzakere ediyorlar. Bir bakıyorsunuz, "Kandil'i başınıza yıkacağız" diyorlar, bir bakıyorsunuz ki Kandil Dağı'nda masanın ardında Murat Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık bir basın toplantısı yapıyorlar, o basın toplantısını devletin kuruluşu TRT ve Anadolu Ajansı canlı yayında dünyaya duyuruyor.

Buna itiraz edenlere de, geçmişte en çok MHP itiraz ediyordu, MHP'ye de "Kanla besleniyorsunuz." diyorlardı. Bir bakıyorsunuz, HDP'yi, hatta HDP'nin yanından geçenleri "terörist" diye suçluyorlar; geçmişte hatırlıyoruz ki aynı masa etrafında mutabakat imzalıyorlar, Mecliste birbirleriyle kucaklaşıyorlardı. Barzani'ye "aşiret lideri" diyorlardı, sonra bir baktık ki Diyarbakır meydanında Barzani'yle birlikte “Megri Megri”yi söylediler, gözyaşı döktüler. Bir gün PKK militanlarını üniformalarıyla, bej renkli MEKAP ayakkabılarıyla yüz binlerce insana karşılattırıyorlar; bir bakıyorsunuz ki HDP'li milletvekillerini söylediklerinden dolayı cezaevine atıyorlar. Her gün bir türlü. Bir gün "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık." diyorlar, bir bakıyorsunuz ki milliyetçiliğin bayraktarlığını yapıyorlar. Mavi Marmara'da İsrail'e "katil" diyorlardı, o katillere mazlumların kanını 20 milyon dolara sattılar. Bir gün "Hoca Efendi hazretleri", "Ne istedin de vermedik?", "büyük Türk büyüğü" diyorlardı, okyanus ötesine, Hoca Efendi hazretlerine selam, saygı gönderiyorlardı, beraber aynı fotoğraf karesinde türban bağlayarak önünde secde ediyorlardı, bir bakıyorsunuz ki FETÖ oluyor.”

"AKP, Bahçeli ile Barzani'yi bir halayda buluşturdu"

“Bir taraftan Sayın Bahçeli'yle "evet" kampanyası sürdürülüyor, diğer taraftan Barzani'yle. Bakın, geçtiğimiz hafta Barzani Türkiye'ye geldi, Türk askerleri Barzani'nin bayrağına selam durdu. MHP rest çekti, bağırdı, Meclisi birbirine kattı "Ey AKP! Tercihini yap." dedi AKP'ye cevabı AKP değil, cevabı Barzani verdi, dedi ki: "Referandumda MHP'yle beraber 'evet' kampanyası yapacağız."

Hakikaten, AKP'yi takdir etmek lazım. Bakın, bunu bir halaya benzetin, halayın ortasında AKP'nin olduğunu düşünün. AKP ortada halay çekiyor, halayın bir ucunda Sayın Bahçeli, bir ucunda Barzani, sağ eli Bahçeli'de, sol eli Barzani'de, ortada AKP. Şimdi, AKP aradan çıksa, AKP halayı bıraksa, "Yoruldum." dese Barzani ile Bahçeli bir bakmışsınız, el ele, kol kola halay çekiyorlar. Bunu sağlamak hakikaten her siyasi partinin mahareti değil. Düşünün ki Barzani ile MHP'yi aynı halayda buluşturuyor ve beraber halay çekiyorlar.”

"Hollanda'nın yaptığı AKP kendi yurttaşına yapıyor"

“Hollanda polisi geçtiğimiz günlerde kabul edilemez alçaklıkla Türklere saldırdı. Aslında, bu olaya biz daha önce çok şahit olduk. AKP ilk kez böyle bir olaya şahit oluyor ama üzülerek söylemek isterim ki Türkiye bunca olaya çokça şahit oldu. Hollanda Hükûmetinin Türklere yaptığını AKP yıllardan beri kendi yurttaşlarına yapmaya devam ediyor.

Berkin Elvan, 14 yaşında vuruldu, 15 yaşındayken 16 kilo olarak mezara gömüldü. Ethem Sarısülük, Ankara'nın göbeğinde, Meclise birkaç yüz metre kala polis kurşunuyla katledildi, polis tahliye edildi. Ali İsmail Korkmaz, emir verenler tarafından tekmeyle katledildi, katilleri geziyor. Dilek Doğan, evine giren polislere galoş giyin dediği için katledildi, vuranların hakkında sadece ve sadece iki yıl ceza isteniyor. Cerattepe Artvin'de eylem yapmaya çalışan, toprağına, doğasına, namusuna sahip çıkmak isteyenlere saldırıldı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir öğretim üyesi köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeğin cinsi yok ama mantık aynı, Hollanda'da da mantık aynı, Türkiye'de mantık aynı. Belki köpeğin biri Hollanda'da, biri Türkiye'de ama mantık aynı.”

“Birlikte Parlamentoda görev yaptığınız Ramis Topal, Gezi eylemleri sırasında darp edildi, burnu kırıldı. Yine, geçtiğimiz günlerde, Onursal Adıgüzel, İbrahim Özdiş, Ömer Fethi Gürer, Tahsin Tarhan, Zeynel Emre, polis şiddeti uygulandı daha bundan iki hafta önce. Örnek çok, gazeteci Ahmet Şık. Siz "Fetullah Hoca Efendi hazretleri" derken, onun önünde secde ederken, onun eteğini öperken bu adam kitap yazıyordu onların hakkında.

Şimdi sormak isteriz, kim faşist? Ne diyor AKP Hükûmeti, Başbakan? Hollandalıların yaptığını Nazizme benzetiyor, Hollandalıların yaptığını Nazizm olarak nitelendiriyor. Peki, Hollanda'nın, Almanya'nın yaptığı Nazizmse, AKP'nin yıllardan beri kendi yurttaşlarına yaptığı nedir? En ufak hak arama eylemlerinde, en ufak sözlerde AKP maalesef saldırmaya devam ediyor; kendi yandaş, kendi haram medyasıyla da bu saldırıları sanki kendine yapılmış gibi göstermeye devam ediyor. Bir gün bunların hesabı sorulacak. Tarih bir gün yazılacak ve geçmişte Nazilerin tarihi yazıldığı gibi, geçmişte kendi halkına işkence edenler, katledenler yazıldığı gibi bir gün AKP'nin de kendi insanlarını, kendi yurttaşlarını katlettiğini, onları gazla, polis copuyla copladığını tarih yazacaktır.”

"MHP sözcüleri travma yaşıyor"

“MHP sözcülerinin zoruna gidecek; doğaldır da çünkü bir travma yaşıyorlar. Ben eğer geçmişte PKK militanlarını Türkiye'ye getirip, silahlı olarak Türkiye'ye getirip alkışlatmış bir partiyle iş birliği yapsaydım üzerime alınırdım. Beraber yürüdüğünüz AKP'nin açılım sürecinde ayaklarında Mekap ayakkabı, üzerlerinde avcı yelekleriyle PKK'lı militanlar ülkeye giriş yaptı; bunu alkışlayan 100 binlerce insan vardı. Şimdi, o süreci unuttu AKP, bugün sizinle beraber iş birliği yapıyor. Barzani diyoruz ya, kızıyorsunuz ya, Barzani'nin önünde Türk askerleri selam verdi.”

"İçinize Ak troll kaçmış"

“Biz "Hodri meydan." diyoruz. Bizim bir üyemiz, bir milletvekilimizle ilgili böyle bir iddianız varsa ortaya koyarsınız. Biz şimdiye kadar bu iddialara cevap verdik. Bu iddiaları kim yapıyor biliyor musunuz? Bu iddiaları AKP'nin 3.500 lira para verdiği ak troller yapıyor. Size sadece şunu söyleyebilirim: MHP'nin, sizin içinize ak trol kaçmış. Artık AKP bu ak trollere de para da vermez. Niye? O trollüğü yapacak siz varsınız. AKP'nin para verdiği, beslediği ak troller yapıyor. Sizin içinize ak trol kaçmış diyebilirim sadece.

Tuğrul Türkeş bakan oldu, siz dünyanın hakaretini ettiniz, babasının mezarına gitti diye gittiniz zemzem suyuyla yıkadınız. Şimdi sizi zemzem kuyusuna atsak çıkmazsınız. Türkeş bari bakanlık aldı, siz bir şey almadan gittiniz AKP'yle iş birliği yaptınız. Türkeş'in mezarında Belediyenin itfaiyesiyle zemzem suyu fışkırtsanız aklanamazsınız.”