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AKP, Avrupa'daki Türklere 'yolsuzluk operasyonu'nu anlatacak

AKP'li Mahir Ünal: Hukuki bir süreç yok, kişileri itibarsızlaştırma ve siyaset dizayn etme var, biz de bunları anlatacağız

10 Ocak 2014 19:28

AKP'li 10 vekil, Avrupa'da 4 ülkeye giderek, oradaki Türkiye vatandaşlarına 'yolsuzluk operasyonu' hakkında bilgi verecek. Heyetin başkanlığını üstlenecek olan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Burada başka bir şey işliyor; daha işin başında konu basınla paylaşılıyor. Bir takım iddiaların basında paylaşılıp kişileri itibarsızlaştırma ve bunun siyasi sonuçları üzerinden siyaseti dizayn etme isteği vardır. Biz de bunları anlatacağız" diye konuştu.
AKP Dışilişkiler Başkanlığı'nın yaptığı program uyarınca, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında 10 milletvekili, Avrupa'ya gidecek.  Almanya, Fransa, İsviçre ve İsveç'i kapsayacak ve 3 gün sürecek ziyarette; Ünal'ın yanı sıra Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Yalova Milletvekili Temel Coşkun, Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Ordu Milletvekili İhsan Şener, Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin; Türkiye vatandaşlarıyla bir araya gelecek. 
AKP Grup Başkanvekili Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Dışilişkiler Başkanlığı'nın  her ay 10 milletvekilini değişik ülkelere bilgilendirme toplantıları için görevlendirdiğini belirterek, bu toplantıların bir genel başkan yardımcısı veya grup başkanvekilinin başkanlığında gerçekleştirildiğini söyledi.
"Bu ayki toplantının sansasyonel olması, konusunun 17 Aralık operasyonu olmasıdır" diyen Ünal, 10 milletvekilinin farklı ülke ve kentlerde heyetler halinde önce konuyla ilgili bilgi vereceğini, ardından Türk vatandaşlarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayacaklarını kaydetti. 
 

'Hukuki süreç yok, itibarsızlaştırma var'

 
Ünal, 17 Aralık operasyonunun aslında "karmaşık" olmadığını belirterek, "Hukuki bir süreç yok. İddianame aşamasında, iddia makamının iddialarının basına sızdırılması, insanların itibarsızlaştırılması ve bunun üzerinden siyaset dizayn edilmek isteniyor. Yargılama ve hukuki sürecin işletilmesi değil. Normalde hukuki bir süreçte soruşturmanın gizliliğine riayet edilir, yargılama adil yapılır, mahkeme karar verdikten sonra kişilerin suçlu ya da suçsuzluğu tespit edilir. Burada böyle bir süreç işlemiyor. Başka bir şey işliyor; daha işin başında konu basınla paylaşılıyor. Bir takım iddiaların basında paylaşılıp, kişileri itibarsızlaştırma ve bunun siyasi sonuçları üzerinden siyaseti dizayn etme isteği vardır. Biz de bunları anlatacağız" diye konuştu.

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