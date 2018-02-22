"AKP, Atatürkçülük prim yapmayınca eski ayarlarına döndü"

Evrensel yazarı İhsan Çaralan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anketlere çok önem verdiğini söyledi. "3 ay önce "İçinde Atatürk geçmeyen cümle kurmuyorlardı. Hatta Atatürk’e her zaman yaptıkları gibi TV kanalarından sövüp sayan birkaç meczubu da tutuklatmışlardı!" diyen Çaralan, "Atatürkçülük prim yapmayınca AKP eski ayarlarına döndü" diye yazdı.

Çaralan bugünkü (22 Şubat 2018) yazısında şu ifadeleri kullandı:

Üç ay kadar önce, bir gecede Atatürkçü olduğunu ilan ederek kamuoyunu şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’si, Atatürk düşmanı Kadir Mısırlıoğlu’yu ziyaret ederek bir kez daha herkesi şaşırttı!

AKP’yi ve Erdoğan’ı yakından izleyen gazeteciler; AKP ve Erdoğan’ın anketlere çok önem verdiğini, hatta Erdoğan’ın siyasette “büyük U dönüşü” olarak görülen her tutumunun arkasında bu verilerin olduğunu iddia ederler. Bu durum, AKP gibi Ortodoks siyasi İslamcı bir parti için pek inanılmaz görünse de anketlere göre manevra yapma tutumunun; “Bu kadar pragmatizm AKP’yi bile bozar” denilecek düzeye vardığı da bir gerçektir.

Dün bu köşeden aktardığımız, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye ait “Afrin operasyonu sonrası anketlerde AKP’ye destek 8-9 puan arttı” şeklindeki tespit de bu pragmatizmi doğrular nitelikte. Yani AKP sadece iç politika sorunlarında değil, “milli politika” ilan ettiği diğer konularda da, sürekli olarak “Bize, partiye getirisi ne?” sorusuna yanıtlar arıyor.

AKP bir gecede Atatürkçü olmuştu!

Onun içindir ki, CHP’liler de haklı olarak soruyor; “Peki anketler Afrin’e yönelik askeri harekat sonrası AKP’ye oy desteğini düşürse, operasyon durdurulacak mı?”

Bu sorunun yanıtı her halde, “AKP bunu yapmaktan da çekinmez” olmalıdır.

Çünkü AKP için her şey 2019 seçimlerini kazanmaktır! Gerisi, “yerlilik millik”, “beka” ve boş laflardan ibarettir!

Bu anketlere bakılarak yapılan “U dönüşleri”nden birisini de şu günlerde yaşadığımız anlaşılıyor.

Şöyle ki;

Bütün yaşamları Atatürk ve Atatürkçülük düşmanlığı ile geçen AKP’nin kadrolarının, üç ay kadar önce, (Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan başlayarak) kendilerini Atatürkçü ilan ettikleri, siyaseti az çok izleyen herkesin hatırındadır. Öyle ki, bu zevat, o günlerde, içinde Atatürk geçmeyen cümle kurmuyorlardı. Hatta Atatürk’e her zaman yaptıkları gibi TV kanalarından sövüp sayan birkaç meczubu da tutuklatmışlardı!

Ancak son bir (belki iki) aydan beri de; Atatürk lafını ağızlarına almıyorlar.

Kadir Mısırlıoğlu'ya sarıldılar

Afrin’e yönelik operasyon üzerinden Atatürk’ün adını kullanmak için bol malzeme varken ve harekata Kemalist kesimlerden destek almak için bol bol Atatürk adından söz etmek mümkünken, iktidardakiler buna da pek yanaşmıyorlar.

Yunanistan’la “Ege adaları” üstünden bir “Lozan tartışması” açıp, İnönü’ye dolayısıyla da Atatürk’e yüklenme hazırlıkları içinde olduklarını da saklamıyorlar.

Bütün bunların üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Şubat günü, yaşayan en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı denebilecek bir zatı, Kadir Mısırlıoğlu’yu yattığı hastanede ziyaret etti.

O Kadir Mısırlıoğlu ki, Kurtuluş Savaşı için “Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı ne de şeriat” diyendir. O Kadir Msısırlıoğlu ki, “Biz şeriat düzenini görecek miyiz?” diyen müritlerine; “İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğ çağına ermemiş çocuğa niye evlenmiyorsun diyemezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Sizin nesliniz İslam’ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin (Atatürk heykelleri kastediliyor) köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek” diyecek kadar bir Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır.

Erdoğan’ın Mısırlıoğlu’yu ziyaret etmesi AKP yöneticilerinin Atatürkçülüğe soyunup “En hakiki Atatürkçü biziz” diye kendilerini ortaya atmaları, son bir (belki iki) aylık dönemin izlerini yeterince yok edememiş olacak ki; önceki gün de Meclis Başkanı İsmail Kahraman Kadir Mısırlıoğlu’yu ziyaret etti. Üstelik de Refah Partisinin Eski Rize Milletvekili ve döneminin en keskin dilli Atatürk ve cumhuriyet düşmanı Şevki Yılmaz’ı yanına alarak!

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