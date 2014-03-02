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AKP araçlarına yazı yazan kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

İznik'te AKP seçim araçlarına sprey boyalarla 'Hırsız var', 'Anlamadım babacım' yazdığı öne sürülen kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

02 Mart 2014 13:45

İznik'te AKP seçim araçlarına sprey boyalarla 'Hırsız var', 'Anlamadım babacım' yazdığı öne sürülen 23 yaşındaki S.Ü. gözaltına alındı. Pişman olduğunu ve AKP yöneticilerinden özür dilediğini söyleyen S.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 İznik Mahmutçelebi Mahallesi Lale Sokak'taki AKParti İznik İlçe Başkanlığı önünde park edilen üzerinde İznik Belediye Başkanı ve AKP adayı Osman Sargın'ın fotoğrafları ve parti amblemleri bulunan 3 aracın üzerine 26 Şubat akşamı sprey boyalarla bir bölümü küfürlü yazılar yazıldı.

Halil Ataş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, sabah araçları gören partililerin haber vermesi üzerine polis tarafından inceleme yapılarak parmak izleri alındı. İlçe Emniyet Müdürü Tolga Şanlı'nın da bilgi aldığı soruşturma ile ilgili çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Tolga Şanlı'nın oluşturduğu özel ekip, 3 bin metrekarelik alanda bulunan işyeri ve bankaların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olay saatinde görüntülenen kişilerin ifadelerine başvurdu. Çapraz sorguya alınan 6 şüpheliden S.Ü., çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden S.Ü., güncel siyasi olaylardan etkilendiğini belirterek, "O gece alkol almıştım. Kendimde değildim. Medya ve sosyal paylaşım sitelerinde çıkan haberlere öfkelenip, araçların üzerine ve parti binası camına sprey boya ile yazılar yazdım. Çok pişmanım. AK Parti yöneticilerinden özür diliyorum" dedi.

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Ü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Sosyal medyada haberi paylaştı

 

Saldırıyı gerçekleştiren, S.Ü, saatler sonra saldırı ile ilgili internet sitelerinde çıkan haberleri Facebook hesabında paylaştı. S.Ü, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı haberlere ilişkin yorumlarında sık sık yüz ifadesi ve gülücük işareti kullanarak, "Güzel İznik'ime bak be sosyal medyada bile ne hale geldik :(" "Bunu gördünüz mü :)" diye paylaşımda bulunduğu görüldü.

 

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