AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı’nın bir çocuğa silah tutturduğu görüntüler tepki çekti!

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğa silahla atış yaptırdığı görüntüleri büyük tepki çekti. Yıldırım’ın sosyal medyada çeşitli silahlarla poz verdiği paylaşımları dikkati çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım’ın bir çocuğun eline silah tutuşturarak atış yaptırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım paylaşılan videolarla, küçük bir çocuğa silahla atış yaptırdığı görülüyor. Çocuğun korkusuna aldırmadan zorla atış yaptıran Yıldırım, daha sonra çocuğa “Sevdin mi?” diye soruyor ve o anları kaydeden cep telefonuna el sallıyor.

Ulaşılan diğer fotoğraflarda da Yıldırım'ın ateşli aletlerle poz verdiği görülüyor. Araç direksiyonunda ya da elinde tuttuğu ateşli aletlerle çektiği, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyaya yükleyen Yıldırım'a tepki geldi. Yıldırım, paylaşımların sosyal medyada tepki toplamasının ardından fotoğrafları hesabından sildi.