AKP Ankara’ya göre Yahudiler çekirge sürüsü

‘Antisemitizm insanlık suçudur’ diyen Erdoğan, sesini AKP İl Başkanlığı’na duyuramamış. İnternet sitesindeki yazıda ‘Hitlerin kitlesel Yahudi katliamı yapmadığı’ öne sürülüyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan, her fırsatta “Antisemitizm insanlık suçudur” derken AKP Ankara İl Başkanlığı’nın internet sitesinde antisemitizmin temel argümanlarıyla dolu bir yazı yayımlandı. ‘Vaaat Edilen Topraklar - Filistin’ başlıklı imzasız yazıda ‘Avrupa’da esen Nazi fırtınası’ anlatıldıktan sonra “Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi Filistin topraklarına akın etmeye başladı” deniliyor. Hitler’in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğunun da öne sürüldüğü yazıda, “Hitler’in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Öldürülenler de diğerlerinin Filistin topraklarına göç etmelerinin sağlanması için öldürülmüşlerdir” iddiasına yer veriliyor. AKP İl Başkanlığı söz konusu yazıyı Radikal’in haberleştirdiğini öğrendikten sonra internet sitesinden kaldırdı.



AKP Ankara İl Teşkilatı’nın http://www.akparti.org.tr/ankara/ adresindeki internet sitesinde bulunan ‘Vaat edilen topraklar - Filistin’ başlıklı yazının ilk bölümünde Filistin’in İslamiyetin ilk yıllarında İslam orduları tarafından fethedilmesi, Haçlı seferleri, Osmanlı ve İngiliz egemenliği anlatıldıktan sonra şöyle deniyor:



Siyonistlerle işbirliği: İngiliz işgalciler Siyonist örgütlerle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde hareket ediyor ve Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir teşvik faaliyeti yürütüyorlardı. Ancak yürütülen bütün çabalara rağmen Yahudiler, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olanlar çağrılara rağbet etmiyorlardı.



Kitlesel katliam söylentiydi



Ama 1933’te Avrupa’da bir Nazi fırtınası esmeye başladı. Her tarafta Hitler’in Yahudileri kitleler halinde öldürdüğü, fırınladığı söylentileri yayıldı. Bu arada Hitler’in adamları da Yahudilerden bazılarını öldürüp kamyonetlerin arkasına atarak onların yaşadığı mahallelerin sokaklarında dolaştırmaya, oraları terk etmemeleri durumunda kendilerinin sonunun da aynı olacağı tehditleri savurmaya başladılar. İşte bu olaydan sonra Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi Filistin topraklarına akın etmeye başladılar.



Hitler’in yakın adamları Yahudiydi: Böylece 1933-45 arasında geçen 12 yıllık süre içinde bu topraklardaki Yahudi nüfus 800 bine çıktı. Bu yüzden bazı tarihçiler Hitler’in Siyonist örgütlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüşlerdir. Hitler’in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğu göz önünde bulundurulursa bu iddianın çok da basite alınmaması gerektiği anlaşılır.



Fırınlarda yakıldıkları yalan



Ayrıca Hitler’in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Çünkü Siyonist örgütlerin sürekli kullandıkları söz konusu katliamlarla ilgili olarak verdikleri rakamlar o tarihte Hitler’in tahakkümüne giren bölgelerde yaşayan Yahudilerin sayısından fazladır. Oralardaki Yahudilerin birçoğunun Filistin’e göç ettiği bazılarının da kendilerini gizleyerek yaşamaya devam ettikleri hesaba katılırsa söz konusu rakamların gerçekçi olmadığı anlaşılır. Öldürülenler de diğerlerinin Filistin topraklarına göç etmelerinin sağlanması için öldürülmüşlerdir. Siyonistlerin o topraklarda bir devlet kurmalarına imkân verecek insan potansiyeli de işte bu yolla oluşmuştur.



Teröristler devlet kurdu: Siyonistler tarafından kurulan örgütler 1947’den itibaren devletleşme sürecine girdiler. İlginçtir ki önceden ayrı ayrı örgütler ve gruplar halinde çalışan Siyonistler devletleşme sürecinde tek bir çatı altında toplandılar. Derken 1947’nin sonuna doğru ‘İsrail’ adında bir devletin kuruluşu resmen ilan edildi. Bu devletin ilk kurucuları ve yöneticilerinin tamamı zikrettiğimiz terör örgütlerinin elebaşlarıydı. İsrail adı verilen devletin kuruluşu Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de resmen onaylandı. Böylece meşru olmayan bir işgale, emperyalizmin meşrulaştırma mekanizması olarak çalışan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşruiyet kazandırılmış oldu.



Siteden kaldırıldı



Radikal gazetesinin sorularını yanıtlayan AKP Ankara İl Başkanı Halis Bilge, söz konusu yazıdan haberinin olmadığını belirtirken şifreyi bilen veya ‘kıran’ birisi tarafından eklendiğini iddia etti. Radikal’in Bilge’yi aramasından kısa bir süre sonra ‘Vaat edilen topraklar - Filistin’ başlıklı yazı AKP Ankara İl Başkanlığı’nın internet sitesinden kaldırıldı. Yazının tam metnine Radikal’in internet sitesi radikal.com.tr’den ulaşılabilir.



BM Genel Kurulu’nun 1 Kasım 2005 tarihli 60’ıncı oturumunda, 27 Ocak günü ‘Uluslararası Yahudi Soykırımı’nı Anma Günü’ olarak ilan edildi. Türkiye, ise İsrail’in hazırladığı söz konusu karar tasarısına açık destek veren dört İslam ülkesinden biri oldu.

