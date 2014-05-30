AKP Ankara İl Başkanı istifa etti

AKP Ankara İl Başkanı Murat Alparslan istifa etti. Gün içerisinde AKP Şırnak İl Başkanı Mehmet Demir de yönetim kurulu üyesi 40 kişi ile birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Radikal gazetesinin bugün duyurduğu haberde, AKP'nin 10'un üzerindeki ilde bulunan teşkilatlarda görevden alma operasyonu gerçekleştirecedği belirtilmiş, operasyonun önemli bir noktasını Başkent Ankara'nıb oluşturduğu bilgisi verilmişti.

Murat Alparslan'ın istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıkla şöyle:

"2002 yılında Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında teşkilat başkanı olarak siyasi hayatıma başladığım, devamında 2005 yılından itibaren Ankara İl Başkanlığında başkan yardımcısı olarak icra ettiğim hizmetlerimden sonra 2009 yılından itibaren İl Başkanı olarak seçilmem üzerine, geriye kalan beş yıllık süre içinde tüm seçimlerden zaferle çıktığımız bir sürecin sonunda görülen lüzum üzerine görevimden istifa ediyor; başta bu onurlu görevleri tarafıma tevdi eden Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, birlikte siyaset yaptığım tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki süreçte ülkemin, milletimin ve partimin hizmetinde olacağımı bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla arz olunur" ifadelerini kullandı.