AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacak

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını saat 13.00'te açıklayacak.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası sonrası kamuoyunda bazı ilçe belediye başkanlarının ismi geçse de şu ana kadar resmi bir açıklama olmamıştı.

AKP’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapılmış, yoklamada birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşmıştı.