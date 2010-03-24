AKP, Anayasa taslağını medyaya tanıttı

T24 - Hükümet, Anayasa taslağıyla ilgili düzenlediği toplantıda genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelirken Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP ve MHP'nin süreçte tasalağı karşı çıkıp yerine bir şey önermediklerini söyledi. G-20'ler Anayasa'sıyla sorunu olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çiçek, değişiklikle ilgili sıkıntıları "AB’ye göre hareket etsen Ahlatlıbel’den dönüyor. Mevcut anayasaya göre hareket etsen Brüksel’den dönüyor" sözleriyle dile getirdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa’da pek çok ülkedeki uygulamaları anlatan bir slayt gösterimi yaptı. Bu örneklerin ardından Ergin, taslağın bu ülkelerdeki duruma uygun olduğu ve bu düzeyde hazırlandığını açıkladı. Seçim barajının neden taslağa eklenmediği konusuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Çiçek yanıt veririken, bu konunun öngörüleri içinde olmadığını, olası değişikliğin de siyasi partiler kanunuyla mümkün olduğunu söyledi. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'yle çıkışıyla ilgili olarak da konuşan Çiçek, "Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek diye hareket edersek hiçbir şey yapamayız. Metinlere tekrar bakarız. Ancak biz taslağın anayasaya aykırı yönünü görmüyoruz" dedi. "Taslağın 4'üncü maddesinde bulunan 'Ailenin korunması' bölümünde yeralan 'Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır' maddesine ilişkin sorulan 'cinsellik' konusu çok muğlak. Flört dahi yasak algısı yaratıyor" iddialarına cevap veren AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bu konudaki eleştiriler haklı. O kısım cinsel istismar olarak değiştirilecek" cevabı verdi.



“Bu konu henüz öngörümüz içerisinde değil. Zaten bu anayasa değişikliği ile değil, siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikle değiştirilebilecek bir konu



Hükümet, pazartesi günü açıkladı Anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak bugün İstanbul Swissotel’de gazete ve TV genel yayın yönetmenleri ile haber ajanslarının genel müdürleriyle bir araya geldi.



Anayasa taslağıyla ilgili bilgilendirmeyi hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ yaptı.



Bilgilendirme toplantısında dikkat çekici taraflardan bir tanesi tüm soruları Cemil Çiçek’in devreye girerek cevaplamasıydı.



Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Hüseyin Çelik girişte yaptığı konuşmada AKP tarafından hazırlanan anayasa değişiklik taslağı paketini toplumun her kesiminin görüşlerine açtıklarını, bu toplantının amacının da görüş alışverişinde bulunmak ve sorulacak sorularla kafalardaki karışıklığı giderecek cevapları vermek olduğunu belirtirken taslağı ‘hak ve özgürlükler’ taslağı olarak tanımladı.



'G-20'lerdeki tek ülkeyiz'



Anayasa taslağı ile ilgili giriş konuşmasını ise Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek yaptı. Çiçek G’20 ülkelerinde anayasası sorunlu olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek MHP ve CHP’ye eleştiriler yaptı. Cemil Çiçek, CHP ve MHP’nin bu süreçte taslağa karşı çıkarak yerine hiçbir şey önermediklerini belirterek “Demokrasi pazarına ürünsüz gelinmez. Bizim ürünümüz bu” yakıştırması yaptı.



Anayasa taslağının hak ve özgürlükler kapsamında olduğunu da söyleyen Cemil Çiçek mevcut anayasa ile yaşandığı iddia edilen sıkıntılarını “AB’ye göre hareket etsen Ahlatlıbel’den dönüyor. Mevcut anayasaya göre hareket etsen Brüksel’den dönüyor” şekliden dile getirdi.



Cemil Çiçek’in konuşmasından sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa’daki birçok ülkedeki uygulamaları anlatan bir slayt gösterimi yaptı. Çeşitli ülkelerden örnekler veren Ergin taslağın bu ülkelerdeki duruma uygun olduğu ve bu düzeyde hazırlandığını açıkladı.



Sadullah Ergin parti kapatılmasına ilişkin bölümle ilgili olarak da “Avrupa’da toplasan topu topu 4 ya da 5 parti kapatılmıştır. Türkiye’de bugüne geldiğimizde bu sayı 25’dir. Bu da bu Türkiye’nin ayıbır. Zira parti kapatılmasına ilişkin taslak da Avrupa’daki ülkelerin durumuna uygundur. 2009 yılında hazırlanan Venedik raporunda da Türkiye’nin durumu açıkça ortaya konulmuştur. Bu raporda kapatma gerekçelerinin çok fazla olduğundan söz edilmiştir” açıklaması yaptı.



Seçim barajının neden taslağa eklenmediği konusuna ise cevap veren Cemil Çiçek oldu:



“Bu konu henüz öngörümüz içerisinde değil. Zaten bu anayasa değişikliği ile değil, siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikle değiştirilebilecek bir konu. Hatırlanacağı gibi bu konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular da oldu. Mahkeme ihlal ya da yanlışlık olmadığı kararına vardı. Kişisel kanaatim çok partili bir sistem siyasal sıkıntıları da beraberinde getirebilir"



CHP’nin Anayasa Mahkemesi'ne tavrına AKP ne diyor?



Cemil Çiçek bir soruya “Anayasa mahkemesine gidilecek diye hareket edersek hiçbir şey yapamayız. Metinlere tekrar bakarız. Ancak biz taslağın anayasaya aykırı yönünü görmüyoruz.” cevabını verdi.



Çiçek, anayasa taslağına ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



“Sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmelerde taslağı eksik bulanlar oldu. Bazıları bize metinler verdiler. Bunları değerlendireceğiz. Biz mevcut anayasanın ilk beş maddesinden sonrasının tamamen değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şartlar şu anda buna el vermiyor”



Çocuk bölümünde değişiklik



Taslağın 4’üncü maddesinde bulunan ‘Ailenin korunması’ bölümünde yeralan “Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır” maddesine ilişkin sorulan ‘cinsellik’ konusu çok muğlak. Flört dahi yasak algısı yaratıyor’ iddialarına ise Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ: “Bu konudaki eleştiriler haklı. O kısım cinsel istismar olarak değiştirilecek” cevabı verdi.