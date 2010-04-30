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AKP, Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz edecek

AKP, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği laiklik karşıtı eylemlere odak olma kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - AKP, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği laiklik karşıtı eylemlere odak olma kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Gerekçe, Danıştay saldırısı ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler...

AKP hakkındaki kapatma davasında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma kararının gerekçeleri arasında Danıştay saldırısı da vardı.

Danıştay saldırısı AKP'nin yarattığı gerilim ortamının ürünü olarak gösterilmişti.

AKP kurmaylarına göre, o saldırının şimdi Ergenekon ile bağlantılı olduğu konusunda yeni gelişmeler var. Kamera kayıtlarının silindiğinin TÜBİTAK tarafından tescillenmesi gibi.

İşte bu gelişme ışığında Yüksek Mahkeme'nin kararına itiraz edilecek. Çünkü partinin hukukçu kurmaylarına göre, Anayasa Mahkemesi'nin odak kararı haksız ve düzeltilmeli.

Hukukçu kurmaylar şimdi başvurunun ne şekilde yapılacağı üzerinde çalışıyor.

Önce iç hukuk yolları aranacak, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması konusunda ise AKP kendi içinde değerlendirme yapacak.

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