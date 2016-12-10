AKP, anayasa değişikliği teklifini MHP'ye sundu; işte kulislere yansıyan son bilgiler

AKP anayasa değişikliği teklifi ile ilgili çalışmasını tamamladı. Yeni teklif MHP'ye sunuldu. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri ile görüşecek. İki partinin uzlaştığı anayasa paketinin bugün Meclis'e sunulması bekleniyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, MHP'ye sunulan anayasa değişikliği teklifinde; HSYK'nın yapısı değişiyor. Jandarma MGK'dan çıkıyor. Yerel seçimler 2019'da yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşürülecek.

Yeni Anayasa teklifi ile ilgili geri sayım başladı. AKP, anayasa değişiklik taslak metni üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Metin, MHP'ye sunuldu. MHP'nin onayından sonra teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Anayasa müzakerelerini yürüten AK Partili Abdülhamit Gül ile MHP'li Mehmet Parsak'ın teklif ile ilgili ortak açıklama yapması bekleniyor.

Seçilme yaşı 18'e iniyor

Habertürk'te yer alan habere göre cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak ve başbakanlık kalkacak. Partisiyle ilişiği kesilmeyecek cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi olacak. Cezai sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevki için de kademeli formül öngörülüyor. Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor. Seçilme yaşı ise 18'e düşüyor.Bazı düzenlemelerin referandumdan hemen sonra hayata geçmesi, sistem değişikliği ile ilgili düzenlemelerin de seçimlerin yapılacağı 2019 yılında hayata geçmesi öngörülüyor.

Teklife ilişkin Habertürk muhabiri Sibel Erdem'in aktardığı detaylar şöyle:

* Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak ve başbakanlık kalkacak. Partisiyle ilişiği kesilmeyecek cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi olacak.

* Cezai sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevki için de kademeli formül öngörülüyor.

* Cumhurbaşkanının parti üyeliği 2018'de, cezai sorumluluğu 2019'da başlayacak.

* Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor. Seçilme yaşı ise 18'e düşüyor.

* Bazı düzenlemelerin referandumdan hemen sonra hayata geçmesi, sistem değişikliği ile ilgili düzenlemelerin de seçimlerin yapılacağı 2019 yılında hayata geçmesi öngörülüyor.

* Yerel seçimler cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağı 2019 yılının mart ayında olacak.

* HSYK'nın seçim sistemi değişecek.

* Askeri yargı kalkacak.

* Anayasa Mahkemesi'ndeki askeri yargı üyeliği sona erecek. Mevcut üyelerin görev süresi devam edecek. Süre bitişinde AYM 15 üyeden oluşacak.

* Jandarma Genel Komutanlığı MGK'dan çıkacak.

Yıldırım ve Bahçeli görüşecek

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. İki liderin onay vermesinin ardından anayasa paketinin bugün Meclis'e sunulması bekleniyor.